真假難辨！AZ、嬌生疫苗都有 「暗網」喊價一劑2.84萬

暗網販售的一劑嬌生、AZ疫苗喊價約2萬8400元。圖為嬌生疫苗。（路透）

2021/03/23 17:33

〔即時新聞／綜合報導〕美國網路安全公司「Check Point Software」今天發布報告指出，目前在「暗網」可買到武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗和偽造的美國疫苗接種證明。

據《CNN》 報導，「Check Point Software」的研究人員說，他們已找到了各種品牌的疫苗清單，在暗網上喊價最高的是阿斯特利康（AZ）和嬌生公司生產的疫苗，一劑要1000美元（約新台幣2萬8400元），另外還發現20份偽造的疫苗接種證明，每份開價200美元（約新台幣5600元）。

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「暗網」屬於「深網」（Deep web）的一部分，無法被正常的網路搜尋引擎如Google、Yahoo搜索到，只能特過特殊軟體、特殊授權存取，因此，經常有網路罪犯販賣信用卡號、毒品、武器，以及與武漢肺炎相關的非法產品。

「Check Point Software」的發言人指出，目前還無法確定暗網上的疫苗是否為真，但暗網上的包裝和醫療證明的圖片看來「似乎是符合標準的」。報告指出，過去3個月來，暗網上的疫苗廣告數量增長了300%。

偽造疫苗接種證明 暗網流竄

而假的美國疫苗接種證明也會按訂單量身訂做，買方只要提供想要在證明上顯示的的名字、日期，賣方就能做出假證明。

偽造的美國疫苗接種證明也正在銷售給需要登機、過境、開始新工作，或是其他需要透過證明從事其他活動的人。

假的美國接種證明上也印有美國疾病管制與預防中心（CDC）的標籤，以及老鷹的圖像，和真實的證明如出一轍。「Check Point Software」的發言人認為，賣家有能力做出成千上萬的假證明。

ABI Research網絡安全負責人門汀（Michela Menting）表示，「很多國家疫苗施打、推行速度緩慢，人們又對於封鎖和宵禁感到不耐煩了。如果能夠輕易的持有假護照來避免限制，那非法市場定會隨之興起」。

其實在報告發布之前，美國政府就已經警告民眾不要在社交媒體上分享疫苗接種證明的照片，避免身分遭盜用或是成為網路釣魚的目標。

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圖為美國疾管中心（CDC）的疫苗接種證明。調查單位在暗網上發現有人兜售假接種證明，上面也有標籤及老鷹圖像，和真的證明簡直一模一樣。（路透）

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