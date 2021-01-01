為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    未達疫苗接種目標 佛奇籲聯邦政府提供更多資源

    美國防疫專家佛奇31日表示，當局正在考慮改變目前的疫苗接種政策，呼籲聯邦政府為地方提供更多資源，以大幅增加美國人的接種量。（彭博）

    美國防疫專家佛奇31日表示，當局正在考慮改變目前的疫苗接種政策，呼籲聯邦政府為地方提供更多資源，以大幅增加美國人的接種量。（彭博）

    2021/01/01 15:06

    〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）肆虐全球，美國國家過敏與傳染病研究院（NIAID）院長佛奇（Anthony Fauci）週四表示，美國未能達成疫苗施打目標，當局正在考慮改變目前的政策，呼籲聯邦政府為地方提供更多資源，以大幅增加國人的接種量。

    綜合外媒報導，佛奇接受採訪時表示，當局希望看見疫苗接種進行順利，在2020年底前施打2000萬劑，但令人失望的是，這項目標顯然並沒有實現。據報導，全球各國正因為人員短缺等問題，導致疫苗施打進度落後。

    佛奇表示，為了在一月底前擴大疫苗接種，達到中央設定的目標，聯邦政府需要向各地方政府提供更多資源，支持州、市、郡加速完成疫苗施打任務。

    聯邦疫苗計畫「神速行動（Operation Warp Speed）」去年12月30日在記者會中表示，截至目前已在美國分發超過1400萬劑疫苗，但只有210萬人接種疫苗。神速行動首席顧問斯勞伊（Moncef Slaoui）表示，疫苗接種計畫應該更好，團隊仍在努力改善。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    扯！施打武肺疫苗 美42人誤注射抗體療法
    2021/01/01 14:44

    扯！施打武肺疫苗 美42人誤注射抗體療法
    提早結束休假返回白宮 川普年終談話再提「中國病毒」
    2021/01/01 11:41

    提早結束休假返回白宮 川普年終談話再提「中國病毒」

    八德建設力度大 房市仍有成長空間
    沒旅遊史也一樣中鏢！美佛州出現英變種武肺病例
    2021/01/01 11:33

    沒旅遊史也一樣中鏢！美佛州出現英變種武肺病例
    世衛將輝瑞疫苗列為可緊急使用 為各國加快進口鋪路
    2021/01/01 08:22

    世衛將輝瑞疫苗列為可緊急使用 為各國加快進口鋪路

    高大特區綠園道 透天別墅賞景好珍稀
    國際今日熱門
    美媒爆密謀懸賞獵殺阿富汗美軍 中國：假新聞
    2020/12/31 22:10

    美媒爆密謀懸賞獵殺阿富汗美軍 中國：假新聞

    太平洋2島國先掰了2020！ 雪梨煙火照放沿海空蕩蕩超冷清...
    2020/12/31 18:51

    太平洋2島國先掰了2020！ 雪梨煙火照放沿海空蕩蕩超冷清...

    中國國藥疫苗宣稱保護力79％ 專家：資訊比俄羅斯還少
    2020/12/31 20:55

    中國國藥疫苗宣稱保護力79％ 專家：資訊比俄羅斯還少

    武漢肺炎》日本新增武漢肺炎確診創新高 首度單日破4千人
    2020/12/31 18:55

    武漢肺炎》日本新增武漢肺炎確診創新高 首度單日破4千人

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播