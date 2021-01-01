未達疫苗接種目標 佛奇籲聯邦政府提供更多資源

美國防疫專家佛奇31日表示，當局正在考慮改變目前的疫苗接種政策，呼籲聯邦政府為地方提供更多資源，以大幅增加美國人的接種量。（彭博）

2021/01/01 15:06

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）肆虐全球，美國國家過敏與傳染病研究院（NIAID）院長佛奇（Anthony Fauci）週四表示，美國未能達成疫苗施打目標，當局正在考慮改變目前的政策，呼籲聯邦政府為地方提供更多資源，以大幅增加國人的接種量。

綜合外媒報導，佛奇接受採訪時表示，當局希望看見疫苗接種進行順利，在2020年底前施打2000萬劑，但令人失望的是，這項目標顯然並沒有實現。據報導，全球各國正因為人員短缺等問題，導致疫苗施打進度落後。

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佛奇表示，為了在一月底前擴大疫苗接種，達到中央設定的目標，聯邦政府需要向各地方政府提供更多資源，支持州、市、郡加速完成疫苗施打任務。

聯邦疫苗計畫「神速行動（Operation Warp Speed）」去年12月30日在記者會中表示，截至目前已在美國分發超過1400萬劑疫苗，但只有210萬人接種疫苗。神速行動首席顧問斯勞伊（Moncef Slaoui）表示，疫苗接種計畫應該更好，團隊仍在努力改善。

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