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    歐盟制裁中國 世維會：種族滅絕不受懲罰已過去

    2021/03/23 04:30

    〔中央社〕歐洲聯盟22日針對侵犯新疆地區維吾爾人權，對中國官員和實體實施制裁。世界維吾爾代表大會強調，歐盟此舉向中共傳達「進行種族滅絕而不受懲罰已成過去」的明確訊息。

    世界維吾爾代表大會（World Uighur Congress）主席多里坤．艾沙（Dolkun Isa）22日在聲明中說：「歐洲聯盟這些制裁向中國共產黨傳達出明確訊息，那就是，他們對維吾爾人進行種族滅絕而不受懲罰，那已經成為過去。」

    他強調：「我們就此一至關重要作法向歐洲聯盟致謝，並且敦促國際社會其他成員跟進。只有透過這樣的具體行動，才能夠停止維吾爾民族遭到種族滅絕、終結維吾爾人的苦難。」

    根據歐盟官方公報，歐盟對新疆維吾爾自治區公安廳廳長陳明國、當地中共高幹王明山及王君正祭出旅遊禁令，凍結他們的資產。前新疆政法委書記朱海侖也被鎖定。歐盟指出，新疆生產建設兵團公安局亦遭制裁。

    這是自1989年六四天安門事件以來，歐盟首次對北京實施這類制裁。

    中國對此表示，已決定對10名歐盟人士及4個實體祭出制裁，包括德國政治人物包瑞翰（Reinhard Butikofer）。中國指控，這些實體嚴重破壞中國主權及在新疆的利益。

    世界維吾爾代表大會總部在德國慕尼黑，發言人迪里夏提（Dilxat Raxit）22日在電話中告訴中央社記者：「歐盟的制裁向中國發出了非常明確訊息，那就是，不會為經濟利益而默認中國針對維吾爾民族所推行的種族滅絕迫害。」

    他說，針對維吾爾民族所推行的種族滅絕和反人類的系統性迫害是現實也是事實，「中國對歐洲聯盟實施報復性制裁，其目的非常明確，就是要逃避國際社會追責，同時利用此一所謂『反制裁』恐嚇歐盟，達到北京想要的政治目的」。（編輯：張佑之）

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