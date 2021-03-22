華爾街日報社論示警 中國已嗅到美國的軟弱

美中兩國外交高層18、19日在阿拉斯加安克拉治舉行會談，為拜登上任後首次。（法新社）

2021/03/22 21:02

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美中兩國外交高層日前在阿拉斯加安克拉治會談，焦點全落在雙方言語交鋒。《華爾街日報》（WSJ）21日以全體編輯部為名發表社論，指拜登政府應正視「安克拉治的教訓」，因為中國、俄羅斯、伊朗等敵對國家，顯然已察覺到美方的弱點，試圖測試他們能否再次操弄美國當權者，其中又以中國最具威脅。

文中指出，在美國國務卿布林肯和白宮國安顧問蘇利文，與中國共產黨中央政治局委員楊潔篪和外交部長王毅的會前記者會上，布林肯依照流程發表2分鐘談話，楊潔篪卻一口氣花費近20分鐘「訓斥」（tongue lashing）美國的不是。

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文中引述知情人士指出，中國代表團私下的意見交換，也與公開談話一樣強硬，「中國人表現得很明白，在川普下台後，他們希望美國重回歐巴馬時代容忍中國崛起的立場」，亦即軟弱回應中國駭客攻擊、竊取智慧產權等行徑，放棄在亞洲籌組民主聯盟對抗中國，停止以中國違反《中英聯合聲明》、威脅進犯台灣、囚禁新疆維吾爾族等理由，批評或制裁中國。

雖然拜登政府上任頭2個月內，在言詞上對中國頗為強硬，布林肯和蘇利文也在安克拉治峰會前，成功鞏固印度－太平洋地區盟邦，但美國真正的挑戰在於，「如何好好回應北京、莫斯科、德黑蘭等敵手的挑釁企圖」。

中、俄、伊朗強人領袖清楚記得，他們如何在當初的歐巴馬團隊自由派國際主義者、如今的拜登班底眼皮下，推進自己國家的目標，包括俄國侵占克里米亞、深入敘利亞；中國推動南海人造島礁軍事化、竊取美國機密；以及伊朗透過代理人組織在中東展開恐怖活動、在「伊朗核協議」上狠削美國前國務卿凱瑞（John Kerry）一筆等。

這些區域強權現在虎視眈眈，準備測試拜登政府會否成為「歐巴馬第二」。文中直言，華府企圖誘使德黑蘭當局重回「伊朗核協議」談判，就是一種軟弱的表現。俄國總統普廷也勢必會在被拜登批評為「劊子手」（killer）後，採取行動打擊美國利益。

至於對自身戰略優勢愈發自信滿滿的中國，無疑會帶給美國最大挑戰，北京強人的思維就如同一九七○年代的蘇聯，堅信美國衰弱、共產黨躍起；不同的是，中國經濟實力比當年的蘇聯強勁許多。

在各項議題中，台灣的未來將是美國最艱鉅的挑戰。台灣身為全球半導體生產重鎮，對美國經濟利益舉足輕重，亦是重要的民主夥伴。然而，習近平已表明拿下台灣是首要任務，且中國軍隊也朝著可以對台發動快速攻擊、侵略的方向進步。習近平將樂意以在氣候變遷議題上與美合作，換取美國對台灣問題的沉默。

文中強烈呼籲，全球的流氓政權都在測試拜登的決心，美國政府有必要正視「安克拉治的教訓」。

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