土耳其單日新增逾2萬例確診 累計感染突破300萬人

土耳其衛生當局21日通報單日新增確診2萬428例、102人死亡，致使確診數累計來到301萬3122人、3萬61人病歿，圖為土耳其安卡拉街道，非當事人。（美聯社資料照）

2021/03/22 13:01

〔即時新聞／綜合報導〕土耳其武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情反撲，3月初鬆綁防疫措施時，每日通報感染平均低於1萬人，而21日當局通報最新單日新增確診數已翻倍來到2萬428人，累計確診數亦突破300萬大關，來到301萬3122人。

據《路透》報導，土耳其衛生當局昨天（21日）通報單日新增確診2萬428例、102人死亡，致使確診數累計來到301萬3122人、3萬61人病歿。該國於3月初鬆綁防疫措施，當時每日通報感染低於1萬人，儘管目前各地疫情都出現反彈，但總統艾多根（Recep Tayyip Erdogan）今天（22日）表示，現在還不會祭出新的防疫限制，他希望民眾可以遵守現有規定。

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《路透》指出，當局也因現在變種病毒肆虐而飽受批評，根據19日資料，伊斯坦堡感染率已達到平均每10萬人有251.12人感染，安卡拉則是每10萬人有107.99感染，對比上月26日兩地則是每10萬人89.9人與39.84人感染。針對疫苗接種情形，土耳其總人口數約為8300萬人，已接種第一劑人數近802萬人、第二劑人數505萬人。

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