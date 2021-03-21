南韓確診新增456例 連5天新增確診破400人

根據南韓武漢肺炎疫情最新通報，南韓今天新增單日確診456例、3人死亡，已連續5天確診突破400例，圖中人物非確診當事人。（美聯社）

2021/03/21 13:29

〔即時新聞／綜合報導〕根據南韓武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情最新通報，南韓今天新增單日確診456例、3人死亡，社區感染占437例，境外移入方面則有19例，值得注意的是，南韓已連續5天確診突破400例，當局亦承認春季出遊人潮增，防疫管控不易。

據《韓聯社》報導，南韓中央防疫對策本部今天（21日）發佈最新疫情通報，表示南韓前一天新增確診共456例、3人死亡，累計9萬8665人確診、1696人病歿，平均死亡率為1.72%，另外，已康復並解隔離病例新增379例，累計為9萬328人，目前還有6641名確診病患還在接受隔離治療。

請繼續往下閱讀...

《韓聯社》指出，值得注意的是，南韓已經連續5天確診超過400人，儘管週末檢測量較低，但當局表示，除了近期公眾聚集設施與外籍勞工單位接連爆發群聚感染外，儘管政府對首都圈採特別防疫對策，但春季旅遊人潮漸增，人群移動往來頻繁，疫情控管不易，種種原因導致確診病例上升。

在南韓本次通報中，社區感染占437例，其中首都圈又占299例，分別為分別是首爾市124例，京畿道155例，仁川市20例。境外移入病例則有19例，其中9例在入境時確診，其餘10人則是入境後在隔離期間確診，境外移入部分以菲律賓5例占最大宗。

相關新聞請見︰

「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法