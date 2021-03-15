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    南韓第2季疫苗接種計劃曝光！ 力爭上半年1200萬人接種第1劑

    南韓第2季疫苗接種計劃曝光，爭取上半年1200萬人接種第一劑。示意圖。（歐新社）

    南韓第2季疫苗接種計劃曝光，爭取上半年1200萬人接種第一劑。示意圖。（歐新社）

    2021/03/15 14:58

    〔即時新聞／綜合報導〕南韓中央災難安全對策本部第一次長、保健福祉部長官權德喆今（15日）公開了第2季武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗預防接種的部分工作計劃，將力爭在上半年完成1200萬人第1劑武肺疫苗的接種工作。

    根據《韓聯社》報導，權德喆表示，目前「接種疫苗的療養院」、「療養設施入住人員與工作人員」、「老年人和身心障礙人士設施的入住人員和工作人員」、「65歲以上人群」等將在第2季接種疫苗，「特殊教育及身心障礙人士教育設施」、「幼兒園、小學低年級教師」同期也將分階段啟動接種，政府也為因公或從事重要經濟活動等必要出國人員制定了疫苗接種流程，將力爭在上半年完成1200萬人第1劑武肺疫苗的接種工作。

    報導提到，權德喆指出，近日國內單日新增確診病例保持在400例以上，首都圈「公眾聚集設施」和「外籍勞動者」密集單位的群聚性感染接連不斷，「醫院、學校、工作單位、療養設施、幼兒園」等日常空間的感染事例持續增加，非首都圈的疫情形勢也不容樂觀，隨時都可能發生大規模流行，疫情形勢嚴峻，呼籲民眾嚴格遵守防疫守則。

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