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    萌寵安慰英國女王 「王室新成員」2隻小柯基命名解密

    英國女王伊莉莎白二世將新進的兩隻柯基犬，取名為「Fergus」和「Muick」。圖為2016年英國女王伊麗莎白二世和她的4隻柯基合影。（美聯社）

    英國女王伊莉莎白二世將新進的兩隻柯基犬，取名為「Fergus」和「Muick」。圖為2016年英國女王伊麗莎白二世和她的4隻柯基合影。（美聯社）

    2021/03/20 23:26

    〔即時新聞／綜合報導〕英國女王伊莉莎白二世近來獲得親信送她2隻柯基犬，日前傳出，女王將其中一隻取名為「Fergus」，向在第一次世界大戰中喪命的叔叔費格斯（Fergus Bowes-Lyon）致敬；另一隻則命名為「Muick」，這個名字來自女王最喜歡的景點穆克湖（Loch Muick）。

    綜合外媒報導，英國女王近期除了擔心夫婿菲利普親王（Prince Philip）的健康之外，還須面對孫子哈利王子（Prince Harry）及妻子梅根（Meghan）在專訪中引起王室頭痛的各種言論。為了紓解女王的壓力，親信送她兩隻柯基，陪伴、安慰她。

    據報導，日前女王已將兩隻幼犬分別取名為「Fergus」和「Muick」。「Fergus」是一隻柯基與臘腸米克斯，而名字是用以致敬1915年在第一次世界大戰中，於法國喪命的叔叔Fergus。而「Muick」則是取自女王在位於蘇格蘭的巴摩拉（Balmoral）莊園中，最喜歡的景點之一穆克湖（Loch Muick）。兩隻柯基目前都尚未在大眾面前亮相。

    據報導，女王從18歲生日開始，已陸續養了30多隻柯基犬，在她繼位以來，各大重要場合中都能看到柯基犬跑跳的身影。而去年11月最後一隻愛犬去世後，女王身邊只剩一隻年事已高的柯基犬Candy。女王曾表示不願意再養寵物，但近來新進的兩隻柯基讓女王笑得合不攏嘴。

    從1944年的英國女王18歲生日開始，她已陸續養了30多隻柯基犬，女王繼位已來，各大重要場合中都能看到牠們跑跳的身影。圖為1973年，英國女王伊莉莎白二世跟她的柯基們坐在一起。（美聯社）

    從1944年的英國女王18歲生日開始，她已陸續養了30多隻柯基犬，女王繼位已來，各大重要場合中都能看到牠們跑跳的身影。圖為1973年，英國女王伊莉莎白二世跟她的柯基們坐在一起。（美聯社）

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