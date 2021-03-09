「亞契膚色整件事只是個蠢問題！」 梅根父親今為王室辯護

梅根的父親湯瑪斯（見圖）今日在《早安英國》節目上受訪時為英國王室辯護，認為王室有關亞契膚色的言論只是個蠢問題，並非種族歧視。（資料照，路透）

2021/03/09 23:41

〔即時新聞／綜合報導〕哈利、梅根的重磅專訪正式播出後，一大話題便圍繞在英國王室成員對兩人兒子亞契（Archie）膚色的言論是否涉及種族歧視。梅根的父親湯瑪斯（Thomas Markle）今日則在《早安英國》（Good Morning Britain）上受訪時為王室辯護，認為有關亞契膚色的言論只是個蠢問題，並非種族歧視。目前王室並未對整起事件做出官方回覆。

據英國《獨立報》（Independent）報導，湯瑪斯在節目上表示自己對王室抱有崇高敬意，並且不認為英國王室或者英國人是種族主義者。湯瑪斯說道：「關於嬰兒（Archie）膚色這件事，我猜，我希望這只是某個人問出來的蠢問題。事情可以就只是這麼簡單，可以只是一個人問了個笨蛋問題，而不是在當一個種族主義者。」

請繼續往下閱讀...

自從哈利、梅根2018年結婚後，湯瑪斯便沒再與兩人有過互動。當時湯瑪斯沒聽從皇室意見，在兩人婚禮前不斷接受媒體採訪，透露了哈利與他的私人談話，又與狗仔隊共謀假照。湯瑪斯受訪時對此感到後悔，但也辯解當時他們家每天都遭狗仔騷擾，沒有人可以保護他們。

據傳白金漢宮準備了一份聲明，內容聚焦在王室對哈利、梅根的祝福，但女王伊莉莎白二世（Queen Elizabeth II）尚未簽署這份聲明，據傳女王想要再多些時間消化哈利、梅根的重磅性專訪，思考她對這件事該做什麼回應。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法