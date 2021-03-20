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    不忍了！現任助理出面指控紐約州長古莫 成第8名性騷受害者

    美國紐約州長古莫（Andrew Cuomo，見圖）捲入性騷風暴，現任助理麥格拉斯（Alyssa McGrath）也站出來指控他行為不端。（路透）

    美國紐約州長古莫（Andrew Cuomo，見圖）捲入性騷風暴，現任助理麥格拉斯（Alyssa McGrath）也站出來指控他行為不端。（路透）

    2021/03/20 11:53

    〔即時新聞／綜合報導〕美國紐約州63歲州長古莫（Andrew Cuomo）捲入性騷風暴，陸續有7名女子出面控訴曾遭口頭或肢體上的侵犯，如今連現任助理麥格拉斯（Alyssa McGrath）也站出來指控古莫行為不端。

    《紐約時報》報導，古莫辦公室有許多女性行政助理，33歲職員麥格拉斯透露，古莫喜歡把自己打造成女性當中的焦點，甚至有「本週女孩」、「本月女孩」的稱呼出現。先前一段時間，古莫和她的同事親暱合照後還會傳給她看，麥格拉斯並不了解為何古莫要讓她看相片，但她猜測這可能是要她吃醋。

    麥格拉斯回憶，2018年中她到職後不久，隔年初就和古莫發生了第一次的不愉快互動，當天她被叫去州長府邸2樓辦公室，準備開始工作時古莫突然問她是否會說義大利語。原來，麥格拉斯父母來自義大利，但她不會講義大利語，古莫聞言便回了一句ciao bella（美人妳好，一般來說親近關係才會使用這句話），等到麥格拉斯回家問父母時才知道這句話的涵義。

    這件經歷之後不久，麥格拉斯又被叫到古莫辦公室聽寫，當時她獨自一人相當緊張，想要在州長面前表現出自己的工作能力，但當她低下頭準備速寫時，發現古莫遲遲沒說話，抬頭一看赫然發現古莫從上往下看進她的上衣。

    麥格拉斯說，在2019年的辦公室耶誕晚會上，州長還吻了她的額頭，並在合照中用雙手左右緊緊攬住她和另一名女同事的腰部。麥格拉斯表示，古莫雖然和她從未有過性關係，但她認為古莫的行為已達到性騷擾的程度。

    麥格拉斯和同事都會定期交流古莫做了什麼，但無法和外人說明，因為當她們離開辦公室時，就會被告知不要和任何人談論州長。

    除了麥格拉斯之外，先前已有前任和現任助理對古莫提出控訴，其中最嚴重的是匿名現任助手揭露古莫曾亂摸她的身體。麥格拉斯指出，大家雖然擔心站出來之後會遭到報復，但她和同事已經忍受古莫很久很久了。

    古莫律師格拉文（Rita Glavin）對麥格拉斯的指控做出回應，他強調州長會用擁抱、親吻臉頰或前額、手背的方式和男性女性打招呼，雖然州長的確有左右攬腰拍照、說出ciao bella等話語，但這都不是什麼嚴重的事情，因為州長已明確表示自己從未對任何人進行不適當的接觸。

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