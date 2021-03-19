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    《人民日報》文宣連發嗆美國 趙立堅：美方挑釁在先

    《人民日報》今日在微博等網站發布「文宣」，其中一張是將1901年簽署《辛丑條約》的照片，和同樣是辛丑年的2021年的「中美戰略對話」（見圖）的照片並排。（歐新社）

    《人民日報》今日在微博等網站發布「文宣」，其中一張是將1901年簽署《辛丑條約》的照片，和同樣是辛丑年的2021年的「中美戰略對話」（見圖）的照片並排。（歐新社）

    2021/03/19 23:47

    〔即時新聞／綜合報導〕中國官媒《人民日報》今（19）日午後陸續在網路上貼出3張「文宣」，第一張是以紅底白字寫「中國人不吃這一套，美國沒有資格居高臨下同中國說話」；第二張則是放上中國外交官王毅的照片，並寫下，「王毅：美國的這個老毛病要改一改了。」最後一張則是將1901年簽署《辛丑條約》的照片，和同樣是辛丑年的2021年的「戰略對話」照片並排，在貼文內寫下，「你們沒有資格在中國的面前說，你們從實力的地位出發同中國談話」。

    綜合媒體報導，《人民日報》今天在中午12點左右、下午約1點和下午4點，在微博等網站發布3張「文宣」，第一張寫楊潔篪在會上的發言，「中國人不吃這一套 美國沒有資格居高臨下同中國說話」，以及英文「STOP INTERFERING IN CHINA’S INTERNAL AFFAIRS（停止干預中國內政）」；第二張則是王毅的照片，配上文字「中國過去、現在、將來都絕不會接受美國的無端指責，同時我們要求美方徹底放棄干涉中國內政的霸道行徑，美國的這個老毛病要改一改了」；最後一張則是將1901年清帝國與列強簽訂不平等條約《辛丑條約》的照片，與2021年「中美高層戰略對話」的照片作「兩個辛丑年的對比」，並在貼文內寫下，「你們沒有資格在中國的面前說，你們從實力的地位出發同中國談話」。

    中國外交部發言人趙立堅強調，是美國「挑釁在先，挑起爭端在先」，雙方一開始就充滿了火藥味和戲劇色彩，不是中國的初衷。

    趙立堅也說，中國「帶著誠意」進行戰略對話，但美國在開場白「嚴重超時」，對中國無理攻擊指責挑起爭端，「這不是待客之道，也不符合外交禮儀。他也指出，關於官媒的「大字報」，是由於美國不遵守發言時間約定「挑釁在先」，令雙方一開始就充滿火藥味。

    趙立堅又指，中國同意中美高層戰略對話，是為了落實兩國元首通話的精神，也是雙方加強溝通、控制分歧的好機會。他也表示，兩國人民和國際社會都期待對話能取得務實成果，而中國會帶著誠意和建設性的態度與會。

    趙立堅說，會談是在舉行的阿拉斯加州是美國最北的州，「中國代表團抵達阿拉斯加，不僅感受到了阿拉斯加寒冷的天氣，也感受到了美國主人的待客之道」，今次開場會面後「還有正餐」，希望雙方能聚焦合作、管控分歧。

    《人民日報》今日在微博等網站發布「文宣」，其中一張是將1901年清帝國與列強簽訂不平等條約《辛丑條約》的照片，與2021年「中美高層戰略對話」的照片作「兩個辛丑年的對比」。（圖擷取自微博）

    《人民日報》今日在微博等網站發布「文宣」，其中一張是將1901年清帝國與列強簽訂不平等條約《辛丑條約》的照片，與2021年「中美高層戰略對話」的照片作「兩個辛丑年的對比」。（圖擷取自微博）

    《人民日報》今日在微博等網站發布「文宣」，其中一張是放上中國外交官王毅的照片，並寫下，「王毅：美國的這個老毛病要改一改了。」（圖擷取自微博）

    《人民日報》今日在微博等網站發布「文宣」，其中一張是放上中國外交官王毅的照片，並寫下，「王毅：美國的這個老毛病要改一改了。」（圖擷取自微博）

    《人民日報》今日在微博等網站發布「文宣」，其中一張寫楊潔篪在會上的發言，「中國人不吃這一套 美國沒有資格居高臨下同中國說話」。（圖擷取自微博）

    《人民日報》今日在微博等網站發布「文宣」，其中一張寫楊潔篪在會上的發言，「中國人不吃這一套 美國沒有資格居高臨下同中國說話」。（圖擷取自微博）

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