精闢分析美中高級會談 沈榮欽：習近平對拜登最大試探

沈榮欽分析，習近平這次的出招，是對拜登政府最大的試探。（法新社，美聯社，本報合成）

2021/03/19 17:48

〔即時新聞／綜合報導〕美國國務卿布林肯與中共中央外事辦公室主任楊潔篪、外交部長王毅率領的美中代表團，當地時間18日於阿拉斯加展開高級對話，加拿大約克大學副教授沈榮欽在臉書指出，中國官員如此粗魯實在令人驚訝，他分析，習近平這次的出招，是對拜登政府最大的試探。

沈榮欽表示，楊潔篪在美中會談中故作驚訝地對布林肯說道：「我們以為你們會遵守基本的外交禮節」，大肆抨擊美國失禮，這實在令人驚訝，中國外交官之粗鄙無禮不僅舉世皆知，更非始自今日「戰狼外交」，早在中華人民共和國成立之初，中國外交官在世界各地遲到早退、吐痰撒野，所在多有，不得不逼得周恩來於1951年下令制定《對外賓交際須知》，從宴會不可遲到早退到室內不設痰盂等，要求中國外交官遵守，以免在世界各地丟人。

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沈榮欽指出，後來中國認為大國崛起，對小國經常有無禮行為。2011年，中國駐菲律賓政務一等秘書李永勝，因為在南沙問題的討論會上，對菲律賓官員高聲叫嚷，最後被禁止進入菲律賓外交部參加南沙群島的討論會議；去年中國外交官甚至乾脆闖入台灣外館於帛琉酒會公然打人。

沈榮欽說，「我有名親戚，並非台灣人，年輕時曾在中國留學，中文流利到與母語無異，曾經在該國領袖於北京和毛澤東與周恩來會晤時擔任翻譯，儘管他對中國崇拜不已，但是我仍從他的交談中，得知不少昔日中國與該國的外交公文往來，對中國外交官用語之粗魯，印象深刻。」

沈榮欽提到，上星期揭露中國駐法大使盧沙野曾於上個月致函友台法國參議員李察（Alain Richard），威脅其取消訪台計畫，並不得與台灣有任何形式的接觸，為法國媒體《字母A》（La Lettre A）揭露，信函措詞蠻橫無禮、嚴厲尖酸，令李察議員大為不滿，而盧沙野見媒體報導，自認並未撒野，乾脆公布信件，反而引來法國網民一陣嘲諷。

人在加拿大的沈榮欽了解到，盧沙野正是因為擔任駐加拿大大使期間，從華為、孟晚舟到人質外交等事件，四處投書演說，以粗野的口吻批評加國政府，不受加拿大歡迎而被調離。不過習近平的戰狼外交鼓勵大使撒野，又將盧沙野調至法國擔任大使繼續撒野。

沈榮欽也發現，本次參與美中會談的王毅也是如此，受到習近平戰狼外交的鼓舞，一改平日溫和口吻，2016年在中加外長年度會議後的記者會上，一位加國記者引述香港書商失蹤事件詢問加國外長，問加外長有鑒於中國人權問題，「請問加拿大為什麼要與中國保持更緊密的關係？如何通過這種關係來促使中國改善人權？」

沈榮欽回憶，當時王毅一聽大怒，即使不是問他，仍忍不住跳出來，手指著記者說：「你的提問充滿了對中國的偏見，和所謂的不知從什麼地方來的傲慢，我是完全不能接受的。」然後不回答記者問題，反而反問記者：「你去過中國嗎？」「知道中國從一窮二白，幫助六億擺脫貧困嗎？」「知道中國人均8000美元的第二大經濟體嗎？」「知道中國把保護人權列入到憲法當中了嗎？」.....令人瞠目結舌，連加國素來親中的總理杜魯多都不得不出面表示，王毅對待加國記者的態度妨害新聞自由，完全不能接受。

沈榮欽指出，就在美中兩國中止247天後再度舉行會談的同時，遭到中國人質外交而逮補的Michael Spavor和Michael Kovrig也將在被逮補15個月之後，受到中國法院審判，但是中國卻禁止加國人員在場，進行秘密審判，並在美中會談中，由楊潔篪對美方人員訓話16分鐘。

沈榮欽認為，從楊潔篪的訓話到拒絕加國人員出席審判現場，都是歐巴馬在杭州機場受辱的2.0版，美國如果像歐巴馬受辱後仍在為中國說話，表示有時也有其他元首有類似的待遇，就只能令中國得寸進尺，西方人即使是中國專家也無法真正理解中國人的狡猾之處，為何像川普這樣粗魯不文者卻能獲得中國的禮遇。習近平這次的出招，是對拜登政府最大的試探，拜登的回應方式，將決定未來4年中國對付美國政府的基調。

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