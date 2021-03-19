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    美中交鋒》黑美國？ 微博瘋傳楊潔篪「吃泡麵」對話

    美中高階外交官員當地時間18日於阿拉斯加會面，微博瘋傳一段影片，只見中國代表王毅詢問楊潔篪「午飯吃了？」 楊回答：「嗯、我吃的泡麵」，相關影片登上微博熱搜榜前10名，但影片真實性有待釐清。（圖擷取自微博）

    美中高階外交官員當地時間18日於阿拉斯加會面，微博瘋傳一段影片，只見中國代表王毅詢問楊潔篪「午飯吃了？」 楊回答：「嗯、我吃的泡麵」，相關影片登上微博熱搜榜前10名，但影片真實性有待釐清。（圖擷取自微博）

    2021/03/19 20:40

    〔即時新聞／綜合報導〕美國與中國的國安、外交首長會談當地時間18日在阿拉斯加登場，雙方在會談中唇槍舌戰，立場強硬，中方除了向中媒放話稱美方攻擊中國內外政策，非待客之道，微博更瘋傳一段影片，只見中國代表王毅詢問楊潔篪「午飯吃了？」 楊回答：「嗯、我吃的泡麵」，相關影片登上微博熱搜榜前10名，但影片真實性有待釐清。

    美中高階外交官員當地時間18日於阿拉斯加會面，是美國總統拜登上任以來兩國首次接觸。但中方代表團在首場會談後除向自家官媒抱怨，「率先發言的美方在開場嚴重超時，還對中國的內政、外交政策做出不合理的攻擊及指控，激化雙方對立。」還抨擊「這既不是待客之道，也違反了外交程序。」

    沒想到微博上出現一段據稱是王毅與楊潔篪在第二場會談開始前的「對話」影片，畫面中可見王毅與楊潔篪分別帶上口罩走向會場，當兩人通過走道上的媒體區時，王毅突然詢問楊潔篪：「午飯吃了？」楊回答，「嗯，我吃的泡麵。」

    相關影片曝光立刻登上微博熱搜榜前10，有中國網友痛罵美方待客不周，但也有人質疑影片的真實性，認為該對話是事後配音。

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