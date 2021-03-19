罕見！美RC-135S電偵機現蹤 穿越巴士海峽直抵南海

中國「南海戰略態勢感知計畫」在微博發文指出，3月19日凌晨，美國空軍1架RC-135S型眼鏡蛇球式偵察機8點左右抵達南沙群島以西空域，另外還有1架KC-135T加油機陪同飛行，為RC-135S進行空中加油。（圖取自美聯社資料照、南海戰略態勢感知計畫微博；本報合成）

2021/03/19 19:44

〔即時新聞／綜合報導〕美中持續在西太平洋軍事角力，長期追蹤美軍動態的中國半官方機構今（19日）指出，美國空軍RC-135S型眼鏡蛇球式（Cobra Ball）電子偵察機時常出現在黃海、東海，但今日出現在南海，該機構直呼「罕見」。

中國半官方機構、北京大學海洋研究院「南海戰略態勢感知計畫」在微博發文指出，3月19日凌晨，美國空軍1架RC-135S型眼鏡蛇球式電偵機從日本沖繩起飛，在5點46分許穿越巴士海峽，直往南沙群島前進，8點左右抵達南沙群島以西空域；另外還有1架KC-135T加油機陪同飛行，為RC-135S進行空中加油。

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「南海戰略態勢感知計畫」指出，RC-135S是美軍專門用於偵蒐彈道飛彈訊號的戰略偵察機，主要用於抵近目標物觀測飛彈發射，該機型常巡航黃海、東海等空域，「但很少出現在南海，到南沙群島附近則更為罕見」，但據中方訊息顯示，該區域沒有相關飛彈活動，美軍此舉「耐人尋味」。

中國半官方機構指出，美國空軍RC-135S型眼鏡蛇球式電子偵察機時常出現在黃海、東海，但今日卻罕見出現在南海。圖為美軍RC-135S同型機。（美聯社檔案照）

中國「南海戰略態勢感知計畫」在微博發文指出，3月19日凌晨，美國空軍1架RC-135S型眼鏡蛇球式偵察機8點左右抵達南沙群島以西空域，另外還有1架KC-135T加油機陪同飛行，為RC-135S進行空中加油。（圖取自南海戰略態勢感知計畫微博）

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