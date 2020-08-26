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    正值中國南海軍演！美軍RC-135偵察機再現蹤

    美軍RC-135S偵察機今飛進南海執行任務。圖為RC-135S偵察機自嘉手納空軍基地起飛。（歐新社）

    美軍RC-135S偵察機今飛進南海執行任務。圖為RC-135S偵察機自嘉手納空軍基地起飛。（歐新社）

    2020-08-26 14:01:57

    〔即時新聞／綜合報導〕中國官方日前公告，中國解放軍24日至29日於南海軍演。美軍RC-135S偵察機今天（26日）自日本沖繩穿越巴士海峽後進入南海偵察，由於時值解放軍軍演期間，美軍此舉讓中國官媒《環球時報》氣得跳腳直批「挑釁」。

    長期追蹤飛機動態的推特「飛機守望」（Aircraft Spots）今發文指出，美國空軍RC-135S偵察機今天上午約7時自日本沖繩嘉手納空軍基地起飛，途經巴士海峽，飛往南海執行任務。RC-135S偵察機擅長於收集彈道飛彈相關情報。

    中國廣東海事局日前公告，中國解放軍24日至29日將於東沙群島以北、廣東汕頭至汕尾間海域進行軍事訓練活動。中國海南海事局日前也公告，中國解放軍24日至29日將於海南島東南部海域進行軍事訓練活動。

    美軍RC-135S偵察機今飛進南海偵察，隨後返回。（擷取自Twitter@SCS_PI）

    美軍RC-135S偵察機今飛進南海偵察，隨後返回。（擷取自Twitter@SCS_PI）

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