正值中國南海軍演！美軍RC-135偵察機再現蹤

2020-08-26 14:01:57

〔即時新聞/綜合報導〕中國官方日前公告,中國解放軍24日至29日於南海軍演。美軍RC-135S偵察機今天(26日)自日本沖繩穿越巴士海峽後進入南海偵察,由於時值解放軍軍演期間,美軍此舉讓中國官媒《環球時報》氣得跳腳直批「挑釁」。

長期追蹤飛機動態的推特「飛機守望」(Aircraft Spots)今發文指出,美國空軍RC-135S偵察機今天上午約7時自日本沖繩嘉手納空軍基地起飛,途經巴士海峽,飛往南海執行任務。RC-135S偵察機擅長於收集彈道飛彈相關情報。

中國廣東海事局日前公告,中國解放軍24日至29日將於東沙群島以北、廣東汕頭至汕尾間海域進行軍事訓練活動。中國海南海事局日前也公告,中國解放軍24日至29日將於海南島東南部海域進行軍事訓練活動。

USAF RC-135S 62-4128 JUMPY26 departed Kadena at 2256Z for a South China Sea mission. The “Cobra Ball” collects optical & electronic data on ballistic missile targets. pic.twitter.com/vQ1em8kf0k