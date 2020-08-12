指控美軍偵察機裝成民航機 解放軍人士曝中美防長熱線真相

解放軍人士指出，美軍E-8C偵察機以民航機身分飛近廣州，批評美國此舉可能使周邊空域民用機陷入危險。（美聯社）

2020-08-12 13:18:47

〔即時新聞／綜合報導〕由於中美關係因南海問題緊張，美軍近期頻頻派出偵察機在南海偵察，《南華早報》引述解放軍人士說法，指出美軍日前派出E-8C偵察機進行夜間偵察，而該機以民航機身分飛近廣州，批評美國此舉有可能使周邊空域的民用機陷入危險中。

據《南華早報》 報導，一名解放軍消息人士指出，美國軍方在商用飛機上開發數種偵察機，當這些偵查機飛近中國空域時，通常會以民航機身分作為掩護，而美軍8月5日一架E-8C偵察機進行夜間偵察，此行動促使中國國防部長魏鳳和美國國防部長艾斯培（Mark Esper）進行一次90分鐘的談話。

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消息人士指出，這架E-8C偵察機當時是由廣州空管雷達識別為民航機，並在南海上空9000公尺飛行，後來才被確認為美軍軍機。消息人士強調，使用民航機身分進行掩護是美方及以色列的慣用手法，但在當今中美關係緊張的狀況下，加上南海是繁忙的國際空域之一，此舉可能使其他民用機陷入危險。

台灣軍事專家、前海軍艦長呂禮詩表示，許多海軍和空軍都會使用欺敵戰術來掩蓋軍事活動，但地面軍事設施人員若操作不慎，則可能會對民航機和船隻造成安全問題。香港軍事評論員宋忠平則認為，將民航機體作為軍用偵察機平台不僅節省成本，還有利於監蒐任務，宋中平表示：「幸運的是，幾乎所有由大型客機改裝的軍事偵察機都沒有裝備武器，不過他們會收集有價值的軍事情報，會對解放軍造成直接威脅。」

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