武漢去年4月已逾130萬人感染 ！《刺胳針》打臉中國數據

國際醫療期刊《刺胳針》最新報告顯示，武漢感染人數在去年4月已超過130萬，遠多於官方報告的5萬354例。（美聯社）

2021/03/19 17:31

〔編譯陳成良／綜合報導〕去年初武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情在中國爆發後，傳出武漢當地火化爐24小時運轉，真實死亡人數與確診人數成謎。如今頂尖國際醫療期刊《刺胳針》（The Lancet）最新報告顯示，武漢感染人數在去年4月已超過130萬，遠多於官方報告的5萬354例。

據《美國之音》報導，發表在《刺胳針》的這篇論文，是對中國武漢市居民進行的首次長期血清流行病學研究。研究人員在去年4月武漢解除封鎖後，對來自武漢13個區的3556個家庭中的9542人進行了抗體檢測，然後在同6月和10月至12月期間再次進行抗體檢測。

請繼續往下閱讀...

在這些參與者中，有532人對武肺病毒的抗體檢測呈陽性，這一結果經調整後，相當於武漢市人口中的血清陽性率估計為6.9%。這意味著，在世衛組織所評估的湖北省會武漢市1900萬人口中，武肺病毒的感染人數在去年4月已超過130萬。

在有抗體的人中，40%在4月份產生了防止今後感染的中和性抗體，而且無論個人是否有症狀，這些抗體至少在9個月的時間裡保持了穩定。

這項研究是由中國的醫學研究人員進行，論文主要作者是中國醫學科學院北京協和醫學院院校長、呼吸病學與危重症醫學專家王辰。

由於官方缺乏透明度且試圖壓制報導疫情的記者，中國實際確診數字至今仍遭到國際社會質疑。

本月初一項由中國疾控中心與英國牛津大學發布於《英國醫學期刊》（BMJ）的研究顯示，2020年前3個月的全中國「超額死亡」中，武漢市的總體死亡率就比預期還高出56%，推測武漢肺炎疫情使死亡人數增加8倍。

此前，美國華盛頓大學醫學院和俄亥俄州立大學做出分析，從武漢火化場發出的骨灰盒數量，以及各項跡證顯示，武漢真實死亡人數為官方數據的10倍以上。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法