軍情動態》酒灑雷達罩 日本F-4EJ幽靈戰機全退役

服役半世紀的F-4EJ「幽靈」戰機（見圖）在本週三執行最後一次飛行任務後正式退役。（美聯社檔案照）

2021/03/19 15:12

〔即時新聞／綜合報導〕日本航空自衛隊的「幽靈式」F-4戰機家族相繼退役，服役半世紀的F-4EJ「幽靈」戰機也在本週三（17日）執行最後一次飛行任務後退役，這意味著日本成為東亞第一個全三代機的國家。

綜合日媒報導，日本航空自衛隊的3架F-4EJ，在17日上午於岐阜基地隨飛行開發實驗團升空執行任務，3架戰機於當地時間上午8時44分起飛，經過約40分鐘飛行後著陸。

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報導指出，3架戰機降落時，空自基地出動消防車舉行「交叉水柱」洗塵儀式，而一旁在停機坪的軍方成員也為即將退役的F-4EJ鼓掌。

而在飛機停妥後，執行F-4EJ最後一次飛行任務的飛行員對「幽靈」致意，稱「長期以來實在辛苦了」，地勤人員則將酒澆在戰機雷達罩上，一旁的隊員見狀也高呼「幽靈最棒」。

在本次任務中出勤的3架F-4EJ，其中一架是日本1971年從美國引進的首批F-4戰機，見證了過去50年來的「最初」與「最終」時刻，為了紀念此寶貴意涵，該架戰機機身塗製了「PHANTOM FOREVER」（永遠的幽靈）與「Thank You1971-2021」（感謝你1971-2021）等字樣。

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