冰川下游驚見男屍！「西藏冒險王」遺體失蹤3月疑尋獲

中國警方在西藏冰川下游發現一具男性遺體，疑似是失蹤多日的網紅「西藏冒險王」王相軍，正進行DNA比對確認身分。（圖取自微博）

2021/03/18 18:54

〔即時新聞／綜合報導〕中國網紅「西藏冒險王」王相軍熱愛冰川探險，更曾徒步穿越70幾座冰川，去年12月卻傳憾事，在跨越冰川時不慎失足落水，遺體失蹤3個多月，在本月17日疑似被找到，家屬已抵達現場進行DNA比對。

綜合中國媒體報導，王相軍失蹤後，微博瘋傳1段經過20次降噪處理的王相軍影片，影片中可聽有人說「咦，死了」、「別說話，別瞎說，他死就死」、「拿我的錘」、「這傢伙還在流血」等驚人言語，讓許多網友質疑王相軍的死為他殺案件，但中國警方事後定調意外落水，並持續搜索遺體。

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西藏自治區那曲市嘉黎縣公安局17日發布通報，當天警方在嘉黎縣依嘎冰川下游河道巡邏時，發現了一具男性屍體，初步查驗後發現死者疑似就是意外落水失蹤「西藏冒險王」王相軍，警方已經依法通知家屬到場協助查驗，而王相軍家屬也在17日深夜趕抵嘉黎縣，進行DNA（去氧核醣核酸）比對。

王相軍的家長接受《中國環球電視網》訪問時指出，先前看兒子的影片覺得太危險，反對他繼續拍片，但王相軍卻堅持要把地理景觀與外界分享；王父認為，王相軍已有7、8資歷，所以事發原因肯定沒有那麼簡單，「現在每天晚上睡覺，都想看他的真相」，王父最大的期待就是早日找到兒子，並把事情調查清楚。

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