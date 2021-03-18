武漢肺炎》英國超過2500萬人施打第1劑 歐盟威脅擋疫苗出口

英國政府17日表示，在開打武漢肺炎疫苗100天後，目前超過2500萬人已接種第一劑。（美聯社）

2021/03/18 00:51

〔即時新聞／綜合報導〕英國政府17日表示，在開打武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗100天後，目前超過2500萬人已接種第一劑，這代表英國超過半數成年人已施打疫苗。

綜合外媒報導，英國去年12月8日啟動疫苗接種計畫，90歲的基南（Margaret Keenan）成為試驗者之外，全球第一位接種輝瑞疫苗的人，此後不斷依施打順序開放民眾接種疫苗。

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英國衛生部門的數據顯示，目前已為2525萬3226人施打第一劑輝瑞或阿斯特捷利康（AstraZeneca）疫苗，175萬9445人已施打第二劑。有望在4月15日的預定日期之前，達成為50歲以上的所有人接種疫苗的目標

英國首相強森讚揚這個最新里程碑是令人難以置信的成就。衛生大臣韓考克（Matt Hancock）也說，「這是一項非凡的壯舉」，距離基南施打第一劑剛好100天。

但在英國發布這項喜訊之際，歐盟正威脅要阻止疫苗出口到英國以及其他接種率明顯更高的地方。

數據追蹤網站Our World In Data顯示，歐盟每100人施打11.81劑疫苗，遠遠落後於英國39.04和美國的33.11。

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