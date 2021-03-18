紐約疫情下禁趕房客 房東被迫睡車上 房客竟能買新車

美國紐約州去年頒布新法令，在今年5月1日前禁止驅趕任何租客，導致有名紐約房東無法驅離積欠租金的房客，最後造成房東睡車上，房客卻買新車的局面。圖為紐約自由女神像。（路透）

2021/03/18 00:05

〔即時新聞／綜合報導〕因應武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情，美國紐約州去年頒布新法令，在今年5月1日前禁止驅趕租客，導致有名房東無法驅離積欠租金的房客，最後造成房東睡車上，房客花錢買新車的局面。

綜合外媒報導，這起租屋糾紛發生在紐約市布魯克林區（Brooklyn），30歲的房東埃克爾斯（Shawna Eccles）受制於新法令，無法驅趕積欠房租的房客帕特森（Sharita Patterson），所以只能睡在朋友和親戚的沙發上，或者在睡在自家汽車上，而帕特森甚至在這段時期購買了一台新車。

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已經有7個月未繳房租、積欠1萬4700美元（約41萬6039新台幣）租金的帕特森，曾與埃克爾斯達成租住1年就搬遷的協議，但萬萬沒想到，帕特森在最後簽署紐約州新法令的困境申請表（hardship declaration），聲稱受到武漢肺炎疫情影響，財務出現狀況，所以埃克爾斯無權將她驅離。

另外，育有3個孩子的帕特森還這段期間惡意破壞了房子的浴室，也在屋外周圍留下了髒尿布和垃圾、擅自更換門鎖，還在屋外經營非法蠟燭事業。

對此，埃克爾斯委任的律師杰拉德（David Gerard）說，「此案突顯了紐約市房東和租戶的權利之間缺乏平等，這是政府無法妥善解決問題的典型例子。」

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