緬甸血腥鎮壓示威 聯合國：2/1政變以來至少149死

聯合國今（16）日譴責緬甸軍方自2月1日發動政變以來，已造成至少149名示威民眾喪生，數百人下落不明。（路透）

2021/03/16 22:57

〔即時新聞／綜合報導〕聯合國今（16）日譴責緬甸軍方自2月1日發動政變以來，已造成至少149人喪命，數百人下落不明，並說被拘留的反軍政府示威者可能面臨酷刑。

《法新社》報導，聯合國人權事務辦公室發言人沙姆達薩尼（Ravina Shamdasani）說，「過去一週，緬甸的死亡人數暴增，安全部隊不斷且加強動用致命武器對付和平示威者」。

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她說，該機構已證實，自2月1日以來，至少有149人在被鎮壓的抗議活動中喪生，其中，上週六18死，週日39死，週一11死，她也強調實際數字一定更高。

但根據人權組織「政治犯援助協會」（AAPP）的說法，死亡人數超過180人，其中光是週日（14日）就有74人喪生。

除此之外，沙姆達薩尼也說，安全部隊仍持續在緬甸各地任意逮捕和拘留民眾，目前至少2084人被拘捕。她還說，「有關拘留酷刑的相關報導也令人深感不安」。

她表示，該機構目前確定「最近幾週至少有5人在羈押中死亡」，「至少有2人的遺體顯示出遭受身體虐待的跡象，表明他們曾受到酷刑。」

沙姆達薩尼也提到，有數百名被非法拘留的人仍下落不明，而軍方並未承認逮人。她說，這「相當於強迫失蹤」。

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