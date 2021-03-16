謠言終結站》中國疫苗「安全排名」囊括前4名？查核中心闢謠

網傳謠言稱中國疫苗「安全排名」囊括前4名，查核中心闢謠。（路透）

2021/03/16 16:37

〔即時新聞／綜合報導〕假消息滿天飛，民眾要小心！近來，網傳訊息宣稱「《德國之聲》列舉全球10種武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗的安全性排名，前4名竟然全是中國疫苗」一事，經查為「錯誤訊息」。

近來通訊軟體、社群平台流傳一則訊息宣稱，「源自德國著名的反華傳媒《德國之聲》，進行全球10種新冠（武漢肺炎）疫苗的安全性排名，排頭4位（前4名）竟然全是中國疫苗」，並列出以下順序，國藥（中國）、國藥（中國）、科興（中國）、康希諾（中國）、阿斯利康（英國）、輝瑞（美國及德國）、莫德納（美國）、強生（美國）、Novavax（美國）、衛星五號（俄羅斯）。

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對此，「台灣事實查核中心」發布查核報告指出，經查網傳訊息宣稱的「新冠疫苗安全性排名」，為《德國之聲》報導中介紹新冠疫苗的「順序」，並非「安全性排名」，《德國之聲》截至昨天（15日）並沒有新冠疫苗的安全性排名報導，另外，網傳訊息所附的圖表來自刊登於香港媒體的投書，這篇投書的內容與「疫苗安全性排名」無關。因此，傳言為「錯誤」訊息。

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網傳謠言為錯誤訊息。（圖取自查核中心網頁）

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