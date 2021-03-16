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    第4位！巴西疫情嚴峻政府挨轟抗疫不力 衛生部長換人

    總統波索納洛（Jair Bolsonaro）週一宣布，將任命心臟病專家奎羅加（Marcelo Queiroga）為衛生部長。（歐新社）

    總統波索納洛（Jair Bolsonaro）週一宣布，將任命心臟病專家奎羅加（Marcelo Queiroga）為衛生部長。（歐新社）

    2021/03/16 10:55

    〔即時新聞／綜合報導〕根據約翰霍普金斯大學數據顯示，至今巴西累計逾1151萬人武漢肺炎確診、近28萬人死亡，政府也因抗疫不力備受嚴厲批評。總統波索納洛（Jair Bolsonaro）週一宣布，將任命心臟病專家奎羅加（Marcelo Queiroga）為衛生部長，據報這也是大流行期間的第4位。

    綜合外媒報導，波索納洛政府因抗疫不力備受嚴厲批評。波索納洛除表示已決定任命奎羅加醫師出任衛生部長，過渡期約需1至2週，並指對他有信心，延續現任部長帕祖洛（Eduardo Pazuello）的工作，「從現在開始，我們將更積極對抗病毒」。

    報導指出，波索納洛的首選原為一直在前線抗疫、批評政府防疫策略的心臟病專家哈加爾（Ludhmila Hajjar），但她已婉拒，因為她認為身為醫生，必須「超越意識形態」。

    報導提到，巴西疫情嚴峻，上週有1萬2800人死亡，成為自武肺病毒大流行以來最糟的1週，累積感染人數也超越印度、僅次於美國。當局透露，至今疫情已奪走27萬9000條人命。

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