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    中國僅是「競爭對手」？ 英國明宣布俄羅斯為頭號威脅

    英國首相強森（見圖）將於明天公布有關國安、國防及外交政策的評估報告，當中顯示俄羅斯將被視為英國頭號威脅。（法新社）

    英國首相強森（見圖）將於明天公布有關國安、國防及外交政策的評估報告，當中顯示俄羅斯將被視為英國頭號威脅。（法新社）

    2021/03/15 23:46

    〔即時新聞／綜合報導〕英國首相強森（Boris Johnson）週二（16日）將公布一份評估報告，直指英國的「頭號威脅」並非中國，而是俄羅斯，中國僅被視為「競爭對手」。

    根據英媒《星期泰晤士報》（The Sunday Times）報導，強森明天將會公布有關國安、國防和外交政策的評估報告，其中在外交方面，俄羅斯被視為英國最大威脅。對此，報導分析認為，這是因為俄羅斯時常「入侵英國領海及領空」，且俄羅斯已被貼上「隨時會在英國境內謀殺異議人士」的標籤。

    至於中國為何沒被視為最大威脅？報導引述英國政府消息人士稱，2018年3月英國曾爆發前俄羅斯間諜遭毒殺案，中國雖企圖竊取英國的智慧財產權，在經濟、安全方面的確會構成威脅，但這些都無法與發生在英國境內的間諜毒殺案相提並論，這也是為什麼俄羅斯會被貼上「隨時準備在英國境內發動暗殺」的標籤，而中國僅被視為英國競爭對手的原因。

    對此，向來對中國抱持強硬態度的保守黨議員圖根達特（Thomas Tugendhat）表示強烈不滿，更警告當局，中國國家主席習近平是比俄羅斯總統普廷還要更具威脅的存在；直言中國力量日漸茁壯，威脅著英國和盟國的利益，而「競爭」是基於公平交易下發展的關係，但眼下的情況明顯並非如此。

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