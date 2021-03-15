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    前所未見！ 拜登就職逾50天未開正式記者會 失智傳言甚囂塵上

    拜登總統上任迄今逾50天仍未召開大型正式記者會，遭質疑團隊不放心讓他面對現場直接提問。（美聯社）

    拜登總統上任迄今逾50天仍未召開大型正式記者會，遭質疑團隊不放心讓他面對現場直接提問。（美聯社）

    2021/03/15 14:36

    〔即時新聞／綜合報導〕美國總統拜登從1月20日就職至今已逾50天，至今仍遲遲尚未召開正式的總統記者會，創下美國政治史新記錄，各種懷疑頻繁的失言、語焉不詳、反應遲鈍的影片也先後遭披露，讓他遭外界質疑失智，甚至無法履行職務的傳言甚囂塵上。

    綜合外媒報導，根據加州大學聖塔芭芭拉分校（UCSB）的統計數據指出，過去百年的美國總統，雷根及柯林頓上任9日便舉行首場正式記者會，小布希則是高達33天，也是紀錄保持人，歐巴馬則是在上任後第20天，川普則是上任後27天召開，但拜登已就任逾50天仍未舉辦首場大型記者招待會。

    報導提到，雖然拜登曾在本月11日公開在電視黃金時段發表談話，呼籲人民接種疫苗並持續防範武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19），但上台至今仍未出現像前總統川普和白宮記者「唇槍舌戰」的畫面，就連媒體問題專家孔察（Joe Concha）都忍不住開酸拜登團隊「不放心」讓總統面對現場提問，似乎擔心他「答不出來」或「語焉不詳」。

    據悉，拜登在競選時就曾遭前總統川普團隊猛攻「認知退化」、「失智」和「年紀太大」等議題，日前拜登更一度叫不出國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）的名字，還講出讓人摸不著頭緒的「孕婦飛行裝」（Maternity Flight Suits），甚至還遭共和黨人爆料他已淪為傀儡總統。

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