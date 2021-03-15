拜登政府聯繫 北韓「已讀不回」

拜登政府企圖與北韓接觸，但平壤當局置若罔聞，迄今完全沒有回應。圖為北韓領導人金正恩。（美聯社檔案照）

2021/03/15 05:30

〔編譯張沛元／路透華盛頓十三日電〕美國政府資深官員透露，拜登政府自上月中旬起便透過檯面下的多方管道，企圖與北韓接觸，但平壤當局置若罔聞，迄今完全沒有回應，令人質疑拜登政府將如何處理因北韓核武與彈道飛彈計畫而日趨緊張的美朝關係，更讓刻正積極籠絡日本和南韓等北韓鄰國的美國外交攻勢平添變數。

這是媒體首度披露華府在過去約一個月來始終未能與北韓搭上線。美國國務卿布林肯與國防部長奧斯汀十四日起出訪日、韓兩國，北韓核武問題料將成為會談的重要議題之一。這名透露平壤當局對美方訊息「已讀不回」或甚至「不讀不回」的匿名官員，並未透露太多相關細節，但聲稱為了降低緊張情勢升高的風險，華府自二月中旬起就透過「許多管道」企圖與北韓政府接觸，「包括紐約」，意指派駐紐約聯合國總部的北韓代表團，「但截至目前為止，我們沒有收到來自平壤當局的任何回應。」

請繼續往下閱讀...

關係緊張 美朝逾一年未積極對話

北韓駐聯合國代表團並未立即回應路透要求對此發表評論。據了解，儘管華府多次企圖與其接觸，但美朝已有超過一年未曾積極對話。川普政府企圖說服北韓放棄核武的努力已宣告失敗。

前述爆料官員還提到，拜登政府已對美國的北韓政策進行跨部會檢討，包括評估所有可取得、用於處理北韓對鄰國與國際社會構成威脅的選項；行政部門在進行政策檢討期間，曾經諮詢具有北韓政策經驗的前任官員，包括前朝川普政府的官員，也就此與日、韓盟國接觸，並期待在未來數週內完成檢討。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法