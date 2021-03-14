菅義偉訪美成拜登任內首見外國領袖 分析：美有意穩日本抗中國

日本首相菅義偉12日與美國、印度、澳洲領袖舉行「四方安全對話」峰會，並預計在下月9日成為首位訪美的外國領袖。（路透）

2021/03/14 20:45

〔編譯孫宇青／綜合報導〕日本《讀賣新聞》14日披露，首相菅義偉預計4月9日訪問白宮，成為美國總統拜登上任後首位到訪的外國領袖，雙方料同意強化同盟及對印太地區航行自由的承諾。《日經亞洲評論》分析，美方此舉深具意義，一來應援支持度低迷的菅內閣，使日本成為印太地區的穩定夥伴，二來代表美方確實把重心擺在中國問題上。

日經報導，菅義偉因防疫成果不佳，疫苗接種率在七大工業國集團（G7）中敬陪末座，以及長子菅正剛不當招待總務省高官的醜聞，在國內聲望低迷。美國在此時邀訪菅義偉，堪稱雪中送炭。日本可藉此向全世界展現日美同盟關係，以及日本準備在氣候變遷和印太地區的自由開放上，與美合作。

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華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）亞洲與日本事務資深副會長葛林（Michael Green）分析，「拜登政府可能在試著拉菅義偉一把，坦白說，他對疫情和其他事情的應對不太受肯定，民調數字也紅通通，不支持度比支持度還高。拜登政府的許多官員都曾在歐巴馬手下做事，他們知道一旦日本政治不穩定會有什麼後果，恐怕會一年換一位首相。」

葛林確信，「拜登政府不想重演當年的情況，他們希望日本有一位夥伴，而菅義偉是目前的在位者，我想他們想盡可能給他空間。」安倍晉三2012年再次掌權的前5年，日本一共換過5位首相，按順序為福田康夫、麻生太郎、鳩山由紀夫、菅直人、野田佳彥。

葛林也提到，過去美國新總統上任後，通常會先邀請英國首相來訪，因此菅義偉下月訪美，「對日本是一件大事」，「這也是美國政府真正把重心擺在中國問題上，並重視友邦關係的另一個跡象。」

值得注意的是，拜登的決定也反映美國社會對中國的觀點變化。美國獨立智庫「芝加哥全球事務委員會」2012年曾發表民調，其中有40％受訪者認為，美國政府應把「與中國建立新夥伴關係」擺在更高順位，即使這麼做可能損害美國與日韓等傳統盟友的關係。但去年民調顯示，77％受訪者表明，美國與日韓建立堅固關係的重要性遠大於中國。

日經繼續指出，拜登看重日本，與他的全球策略有關，因為若美國有意擴大在印太地區的軍事部署，必須由日本從旁協助。

駐日美軍現有約5.4萬人，並有約8000名國防部僱員和契約員工，規模大於其他國家。橫須賀的美國艦隊基地為美軍第7艦隊據點，除了是雷根號航空母艦的母港，也部署7艘飛彈驅逐艦、3艘飛彈巡洋艦及指揮艦「藍嶺號」。位於沖繩的嘉手納基地則是東亞最大的美軍空軍基地。

美國印太司令部司令戴維森（Philip Davidson）近日在國會參議院軍事委員會聽證會上明確指出，日本是美國在印太地區的首要盟友，在捍衛印太安全上極度重要。他解釋，美軍從西岸馳援台灣、沖繩、菲律賓所在的「第一島鏈」，需耗時近3週；從阿拉斯加也需時17天，而日本填補了美軍「前進部署」的缺口。

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