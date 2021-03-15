拜登眼睛變色太詭異 網驚「他戴智慧隱形眼鏡？」

班農注意到，拜登的眼睛由15年前的藍色（左），變成如今的黑色（左），他懷疑是藥物引起。（圖擷自《戰情室》Rumble頻道）

2021/03/15 13:15

〔編譯陳成良／綜合報導〕3月11日，也就是美國因武漢肺炎（新型冠狀病毒，COVID-19）疫情封鎖後的一週年紀念日，美國總統拜登舉行就任後的首次公開演講，他的黑色眼睛引起了前白宮首席策士班農（Steve Bannon）的關注。與之不同的是，15年前拜登還是參議員時的照片眼睛顯示為藍色。班農在他主持的節目《戰情室》（War Room）中猜測，可能是藥物引起的。

班農說：「相較於以前閃閃發光的藍色愛爾蘭之眼（Irish eyes），老兄，昨晚的情況太可怕！拜登眼睛出了什麼狀況？是吃藥引起的嗎？」

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在推特，也有人猜測78歲的拜登可能因為健康原因，配戴有提詞功能的智慧隱形眼鏡，而改變了眼睛顏色。

去年9月30日，美國總統大選第一場辯論，被戲稱「瞌睡喬」（Sleepy Joe）的拜登，表現比預期好，但質疑他在辯論中作弊的傳言在網路瘋傳，其中包括他可能配戴智慧隱形眼鏡。

還有人懷疑，拜登在辯論時，眼睛直視前方，其實並不是在看攝影機，更不是在看主持人，而是在看隱形眼鏡上的內容，可能有人在背後即時提供他內容，讓他慢慢講，於是沒有出現被對手川普質疑的失智症問題。

事實上，2019年9月4日，拜登的眼睛就曾出狀況，當時他仍在角逐民主黨黨內總統提名，在一場電視轉播的氣候變遷討論會中發言時，左眼突然充血，眼白部分瞬間變紅，讓不少當下正在收看節目的觀眾紛紛擔憂，「拜登的健康是不是亮起紅燈？」

當時有人在推特評論說，拜登在為自己與石化產業的關係辯護時，講話態度不情不願，內容則不著邊際甚至「語無倫次」，「然後他的左眼開始溢滿血液」。

《華盛頓觀察家報》猜測，拜登左眼的血管似乎破裂了。據介紹，眼內血管破裂，又稱眼結膜下出血，可由多種原因引起，包括高血壓、出血性疾病，甚至過度緊張等。

2019年9月4日，拜登在演講時左眼突然充血。（圖擷自TWITTER／@americausa1776）

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