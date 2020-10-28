拜登口誤稱是自己的丈夫？川普貼影片：快把他送到療養院

美國民主黨總統參選人拜登昨日對支持者發表談話，提到他的副手賀錦麗時，拜登說，他才是賀錦麗的副手，隨後他並大笑補上一句「你們認為我在開玩笑是吧？」（法新社）

2020/10/28 23:44

〔即時新聞／綜合報導〕美國民主黨總統參選人拜登昨日對支持者發表談話，提到他的副手賀錦麗時，拜登說，他才是賀錦麗的副手，隨後他並大笑補上一句「你們認為我在開玩笑是吧？」隨後，美國總統川普在個人社群媒體及YouTube分享這支影片，引發網友熱議。

川普昨（27）日在YouTube頻道貼出拜登當日在喬治亞州亞特蘭大發表演說的片段，影片中，拜登表示「我是Joe Biden，吉爾（Jill Biden）的丈夫，Kamala（賀錦麗）的副手（running mate），哈哈哈，你們以為我在開玩笑，是嗎？」

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有鑑於拜登先前有不少被懷疑「失智」的情形，川普頻道下方，網友紛紛表示「又來了？」、「聽他講話後，發現還有人投票給他，讓人頭痛」、「現在就把他送到養老院！」；更有網友表示，拜登稱他是吉爾（Jill Biden）的丈夫時，聽起來更像是說「我是Joe Biden的老公」，讓人一頭霧水，甚至川普也在相關影片留言「他說他是自己的老公，快把他送到療養院，馬上！」

不過也有網友認為，拜登特別強調自己是吉爾的丈夫，是賀錦麗的競選夥伴，是要強調女性不是男性的附屬品，以政治正確的表態獲得相關族群的選票，並非失智講錯話。

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