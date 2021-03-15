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    正妹空姐驗屍報告出爐 在場11名男同志自清仍被追訴

    23歲菲律賓空姐達塞拉案驗屍結果證實死因為「主動脈瘤破裂」，並非性侵，在場同歡的11名男子也均已「未即時發現塞拉異狀」追訴。（圖翻攝自xtinedacera個人IG）

    23歲菲律賓空姐達塞拉案驗屍結果證實死因為「主動脈瘤破裂」，並非性侵，在場同歡的11名男子也均已「未即時發現塞拉異狀」追訴。（圖翻攝自xtinedacera個人IG）

    2021/03/15 13:21

    〔即時新聞／綜合報導〕23歲菲律賓空姐達塞拉日前被發現於飯店身亡，死因疑雲重重，在場同歡的11名男子也宣稱是同志自清，如今二次屍檢報告確認她因「主動脈瘤破裂」離世，推測是酒精及藥物交互作用所致，在場者也均遭「未即時發現塞拉異狀」追訴。

    綜合外媒報導，菲律賓國家調查局（NBI）針對空姐達塞拉（Christine Angelica Dacera）於飯店內離奇身亡一案，於當地時間本月12日正式起訴，共計在場11人全數遭到追訴，其中還包含一名律師及警察，更有4人面臨更嚴重的「殺人未遂」罪刑的指控。

    報導提到，首次驗屍結果指出達塞拉並無遭到性侵，死因就是「主動脈瘤破裂」，其中一名涉案男子當時即稱：「在場男性都是同志，不可能性侵及謀殺他」，另外一人也說：「他從未跟女性發生過關係，也不會被女性吸引」，但家屬認為就是性侵，要求二次屍檢。

    報導指出，菲律賓國家調查局提到，法醫在達塞拉的胃部檢測到高血壓用藥的成分，並且在肝中也有殘留，推斷她長期服用高血壓藥物，維持初檢因藥物與酒精交互作用導致「主動脈瘤破裂」的結論。

    報導也說，菲律賓國家調查局提到，雖然達塞拉的膀胱是空的，但調查人員從她的身體提取出130毫升的尿液，且未在她的陰唇發現有任何外傷，因此完全排除了她遭性侵的可能性。

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