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    武漢肺炎》印度第2波疫情升溫！ 日增2.5萬例創今年最高

    印度正迎來第2波武漢肺炎疫情。（歐新社）

    印度正迎來第2波武漢肺炎疫情。（歐新社）

    2021/03/14 23:05

    〔即時新聞／綜合報導〕印度正迎來第2波武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情，在重災區馬哈拉什特拉邦（Maharashtra）進入封鎖的前一天，全國新增2萬5320例確診，是今年以來最高單日確診人數。

    《路透》報導，印度的染疫總數在全球排名前三，僅次於美國和巴西。根據印度衛生部門的數據，今日新增的確診病例數，是自去年12月16日以來最多；週日的數據也顯示，過去24小時增加161人病歿，總數達到15萬8607人，相較之下，2月初以來的單日死亡人數都在100左右。

    自去年6月取消全國性封鎖後，馬哈拉什特拉邦第3大成那格浦爾（Nagpur）將於週一進入封鎖。該邦的確診人數相當高，至今有230萬例。

    在過去2週，首都新德里的疫情也呈現上升趨勢，當地衛生部門警告居民不要疏忽防疫措施。

    印度疫情在去年9月達到高峰後，單日確診人數一直穩定下降，但從2月初以來，在疫苗接種計畫在正在全國推行之際，社交聚會和旅行大增又造成病例上升。

    印度政府計劃到8月時，可為該國13億人口的5分之1接種疫苗。

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