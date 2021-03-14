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    軍情動態》美防長訪亞行啟程 籲夥伴國聯手抗中

    國防部長奧斯汀已正式啟程訪問亞洲。（圖翻攝自美國國防部官網）

    國防部長奧斯汀已正式啟程訪問亞洲。（圖翻攝自美國國防部官網）

    2021/03/14 13:02

    〔即時新聞／綜合報導〕美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）首次訪亞洲行啟程！此行預計將會訪問夏威夷的美國印太司令總部、駐日及駐韓美軍及重要政府官員，和印度政府部門高級官員，將協同亞洲同盟國聯手對抗中國潛在軍事威脅，及維護印太區域和平。

    根據美國國防部新聞稿指出，奧斯汀此行將訪問威夷的美國印度太平洋司令部總部（Indo-Pacific Command Headquarters in Hawaii），除了和駐印太司令部指揮官們會晤，也將會和基層駐地士兵勞軍，希望能將印太地區做為國防部優先布署的戰略位置。

    新聞稿提到，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）和奧斯汀將在15至17日訪問東京並出席會議。兩人16日將與日本外相茂木敏充、防衛相岸信夫舉行美日安全保障磋商委員會（2+2）會議，以強調美日同盟「抗中」和維護印太平洋自由的決心。

    新聞稿指出，布林肯和奧斯汀也將在17日至18日訪問首爾並出席美韓外交與國防部長2+2會議，預計將會晤南韓外交部長鄭義溶及國防部長徐旭，強調美韓同盟維護東北亞安全與印太地區的和平自由。

    新聞稿也說，奧斯汀也會前往印度和國防部長辛格（Rajnath Singh）會面，兩人將會同其他資深國安官員，討論如何深化兩國的防衛夥伴關係，進一步促進合作，維護印太地區的自由開放。

    奧斯汀表示，此趟訪亞行最大的目的是「傾聽及學習」，將和各夥伴國們交流他們對穩定區域情勢的看法，並將與日本及韓國討論如何增進其軍事能力，以對中國產生嚇阻，過去20年來，中國致力於軍隊現代化的革新，威脅不容小覷。

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