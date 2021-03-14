接種AZ疫苗異狀頻出 挪威再3醫護血栓 當局暫停施打

AZ疫苗近期陸續傳出，有部分國家接種後出現不良反應，挪威近日更有3名醫護人員在接種後出現出血、血栓及血小板不足等情況，挪威當局已於11日暫停施打該款疫苗。（歐新社）

2021/03/14 08:37

〔即時新聞／綜合報導〕因應武漢肺炎（新冠肺炎病毒病，COVID-19）全球搶打疫苗，但近期一款AZ疫苗（AstraZeneca）卻陸續傳出，有部分國家接種後出現不良反應，挪威近日更有3名醫護人員在接種後出現出血、血栓及血小板不足等情況，挪威當局已於11日暫停施打該款疫苗，冰島、丹麥也都已宣布暫停接種。

近期歐洲頻傳有人在接種阿斯特捷利康（AstraZeneca）疫苗後發生血栓、甚至死亡的報告，導致越來越多國家宣布暫停或延後施打這款由英國牛津大學與阿斯特捷利康藥廠合作研發的疫苗，目前包含挪威、冰島、丹麥愛沙尼亞、立陶宛、盧森堡、拉脫維亞、奧地利等國家都已宣布暫停施打，義大利和奧地利則是停用部分批次的AZ疫苗，但會繼續使用阿斯特捷利康公司其他批次疫苗。

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挪威衛生當局13日表示，有3名醫護人員在施打AZ疫苗後，出現出血、血栓和低血小板等情況，當局指這3人都是50歲以下，目前並不清楚這些症狀是否與疫苗有關，但歐洲藥物管理局（EMA）會針對這3起案例進行調查。不過截至目前阿斯特捷利康方面仍表示，目前沒有證據表明，接種疫苗會增加出現血栓，或是肺栓塞（Pulmonary embolism）、深部靜脈栓塞（Deep Vein Thrombosis, DVT）或血小板減少症等症狀的風險。

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