仰光再傳2抗議者遭警射殺 UN：緬甸軍政府鎮壓已釀80死

自緬甸軍政府上月發動政變後，緬甸各地便湧現示威潮。圖為抗議者在示威期間準備磚頭的情景。（歐新社）

2021/03/13 21:15

〔即時新聞／綜合報導〕自緬甸軍政府上月發動政變，緬甸各地便湧現示威潮，昨晚仰光再傳出2名抗議者遭警察射殺。據聯合國統計，自上月算起，至少80名緬甸人死亡，他們或者死於監禁，或者是在抗議時遭軍警射殺。聯合國呼籲各國制裁緬甸軍政府，中斷對軍政府的金援、軍火販運。

緬甸軍閥上月發動政變後，示威抗議活動便在緬甸境內延燒。《路透》 轉述緬甸媒體報導，指出昨（12）日在緬甸經濟中心、也是最繁榮的都市仰光（Yangon），由於抗議者齊聚一處警察局前示威，要求釋放先前遭逮的人，而遭警察開火，至少2名抗議者因此身亡。

請繼續往下閱讀...

然而不只是緬甸的大都市才有民眾示威抗議。據《CNN》報導，緬甸中部的小鎮「棉因」（Myaing）也有民眾上街，而非營利人權倡議團體「政治犯援助協會」（Assistance Association for Political Prisoners，簡稱AAPP）指出，當地警方向手無寸鐵的群眾開火，射殺了至少8名抗議者。

聯合國人權辦公室（United Nations human rights office）指出，自軍閥政變以來，至今累計至少80人死亡，數百人受傷。聯合國人權事務高級專員公署（Office of the UN High Commissioner for Human Rights）表示，近來傳出死訊的4名受難者是在被軍閥拘捕後，死於監禁期間，其中有2名是「全國民主聯盟」（National League for Democracy）黨籍的民選政府官員。「AAPP」也指出，至今已超過2000人被軍政府任意拘禁，而由於無法通聯，外界無法得知這些人被逮後的情況。

聯合國駐緬特使安德魯斯（Tom Andrews）指出，越來越多與上述情況類似的報導，意味著緬甸軍閥正在系統性地廣泛針對緬甸公民犯下謀殺、監禁、迫害等罪，很可能構成了反人類罪。安德魯斯因此呼籲聯合國成員停止金援和輸送軍火給緬甸軍閥，並建議對軍政府高層及軍政府掌控的國有企業施加多邊制裁。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法