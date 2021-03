仰光再傳2抗議者遭警射殺 UN：緬甸軍政府鎮壓已釀80死

自緬甸軍政府上月發動政變後,緬甸各地便湧現示威潮。圖為抗議者在示威期間準備磚頭的情景。(歐新社)

2021/03/13 21:15

〔即時新聞/綜合報導〕自緬甸軍政府上月發動政變,緬甸各地便湧現示威潮,昨晚仰光再傳出2名抗議者遭警察射殺。據聯合國統計,自上月算起,至少80名緬甸人死亡,他們或者死於監禁,或者是在抗議時遭軍警射殺。聯合國呼籲各國制裁緬甸軍政府,中斷對軍政府的金援、軍火販運。

緬甸軍閥上月發動政變後,示威抗議活動便在緬甸境內延燒。《路透》 轉述緬甸媒體報導,指出昨(12)日在緬甸經濟中心、也是最繁榮的都市仰光(Yangon),由於抗議者齊聚一處警察局前示威,要求釋放先前遭逮的人,而遭警察開火,至少2名抗議者因此身亡。

然而不只是緬甸的大都市才有民眾示威抗議。據《CNN》報導,緬甸中部的小鎮「棉因」(Myaing)也有民眾上街,而非營利人權倡議團體「政治犯援助協會」(Assistance Association for Political Prisoners,簡稱AAPP)指出,當地警方向手無寸鐵的群眾開火,射殺了至少8名抗議者。

聯合國人權辦公室(United Nations human rights office)指出,自軍閥政變以來,至今累計至少80人死亡,數百人受傷。聯合國人權事務高級專員公署(Office of the UN High Commissioner for Human Rights)表示,近來傳出死訊的4名受難者是在被軍閥拘捕後,死於監禁期間,其中有2名是「全國民主聯盟」(National League for Democracy)黨籍的民選政府官員。「AAPP」也指出,至今已超過2000人被軍政府任意拘禁,而由於無法通聯,外界無法得知這些人被逮後的情況。

聯合國駐緬特使安德魯斯(Tom Andrews)指出,越來越多與上述情況類似的報導,意味著緬甸軍閥正在系統性地廣泛針對緬甸公民犯下謀殺、監禁、迫害等罪,很可能構成了反人類罪。安德魯斯因此呼籲聯合國成員停止金援和輸送軍火給緬甸軍閥,並建議對軍政府高層及軍政府掌控的國有企業施加多邊制裁。

