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    緬甸傷亡人數增加 韓國下令暫停國防交流

    緬甸軍方2月發動政變，逮捕翁山蘇姬，引起民眾不滿紛紛上街，然而緬甸軍方以武力鎮壓示威群眾。對此，韓國宣布將暫停與緬甸的國防交流，並且重新思考對東南亞的經貿援助。（美聯社）

    緬甸軍方2月發動政變，逮捕翁山蘇姬，引起民眾不滿紛紛上街，然而緬甸軍方以武力鎮壓示威群眾。對此，韓國宣布將暫停與緬甸的國防交流，並且重新思考對東南亞的經貿援助。（美聯社）

    2021/03/12 19:40

    〔即時新聞／綜合報導〕緬甸軍方2月發動政變，逮捕翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi），引起民眾不滿紛紛上街，然而緬甸軍方以武力鎮壓示威群眾並導致嚴重傷亡。對此，韓國宣布將暫停與緬甸的國防交流，並且也將重新思考對東南亞的經貿援助。

    綜合外媒報導，這場緬甸政變，目前已經造成至少70名示威者死亡。韓國外交部指出「雖然各國不斷呼籲，但是軍方與警察的暴力鎮壓，傷亡人數逐日漸增」，並決定暫停輸出武器到緬甸，同時針對緬甸國民展開人道救援，讓緬甸國民可以留在韓國，直到情況好轉。

    有關緬甸軍政府指控，在翁山蘇姬任內收受價值60萬美元（約新台幣1692萬元）的賄款另加黃金。對此，翁山蘇姬的律師金蒙紹（Khin Maung Zaw）回應，「這是一個天大的笑話，她可能有其他的缺點，但是他在道德原則上是有底線。」

    一名示威者在緬甸仰光被殺，死者的妻子告訴路透社記者，「我叫他為了兒子留在家裡，但他仍堅持參加示威活動」，哭著說「他跟我說值得為緬甸而死」

    該名示威者曾對妻子說過，「我擔心人們不上街示威，這樣的話，民主就不會回到這個國家。」過去幾週，示威者無視軍政府實施的宵禁，仍舉辦燭光守夜活動。

    緬甸軍方未對外界所估算的死亡人數做回應，僅發聲明表示，緬甸軍隊紀律嚴明，只有在必要時才會使用武力。

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