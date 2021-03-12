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    抗議者持續被殺！緬甸民眾痛罵中國「SHAME ON YOU」！

    緬甸民眾持續與軍政府對抗，憤怒的抗議者揚言燒毀中國的天然氣管線，更有抗議人士在中國大使館外高舉中國五星旗，上頭印了「SHAME ON YOU」。（路透檔案照）

    緬甸民眾持續與軍政府對抗，憤怒的抗議者揚言燒毀中國的天然氣管線，更有抗議人士在中國大使館外高舉中國五星旗，上頭印了「SHAME ON YOU」。（路透檔案照）

    2021/03/12 01:02

    〔即時新聞／綜合報導〕緬甸民眾持續與軍政府對抗，大量抗議者不滿中國政府疑似暗中幫助緬甸軍方，《路透》指出，自2月1日軍政府發動政變以來，已有60多名抗議者被殺，憤怒的抗議人士在中國大使館外高舉中國五星旗，上頭印了「SHAME ON YOU」。

    報導指出，31歲的抗議者透過電話表示「我們進行了和平抗議」，對於軍方的血腥鎮壓感到「不敢相信」；當地政治犯援助協會也指出，從2月1日軍政府發動政變、軟禁實質元首翁山蘇姬起，各地的抗議活動中已有60多名抗議者遭到殺害，約有2000人遭安全部隊拘留。

    當地民眾除了抗議軍政府之外，對於中國官方也抱持不滿立場，在緬甸中國大使館前仍舊聚集了許多抗議人士，《路透》公布了多張照片，其中1張攝於上月19日的照片中，緬甸民眾手持簡體字標語，對中國嗆聲「我們不接受軍事政變」，甚至直接頂著巨大的五星旗，在上面寫著「CHINA SHAME ON YOU！」甚至揚言燒毀中國在當地的天然氣管線。

    中國外交部則表示「雙邊合作項目的安全維護是緬中雙方的共同責任」，並呼籲「緬甸各方保持冷靜和克制」，稱此有助於雙邊合作，但對於緬甸已經掀起一波反中情緒，中國外交部對此則沒有回應。

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