反中情緒高漲 緬甸人喊炸中國油管、要中企滾蛋

曼德勒民眾10日舉行靜坐抗議。（路透）

2021/03/12 00:15

〔編譯魏國金／綜合報導〕「炸掉中國油氣管！」一群緬甸抗議群眾高呼著口號。這條斥資15億美元，總長770公里的油氣管道過去被中國讚揚為「互惠合作」的象徵，如今卻成為緬甸群眾憤怒的目標，他們認為北京幕後撐腰2月1日發動政變的軍政府。

路透報導，反中情緒在緬甸商界與中國引發疑慮，不僅因為近年中國人對緬投資暴增，也因為中國「一帶一路」基礎建設計畫已對此戰略鄰國投注數10億美元資金。

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報導說，在曼德勒一群抗爭民眾高呼「中國企業，滾蛋！滾蛋！」曼德勒是1條從印度洋貫穿緬甸至中國的油氣管中繼站。

社群媒體上許多人威脅該管線，1名不滿中國在聯合國安理會杯葛制裁軍政府的網友推文說：「中國，如果你仍認為當前在緬甸發生的事屬內政，那麼炸掉貫穿緬甸的天然氣管線對我們也是內政」。

在緬甸政府外洩的文件顯示，2月24日中國官方要求緬甸軍政府對該管線提供更好安全以及沿線武裝少數族群的相關情報後，針對該管線的抗議便噴發。

報導說，中國對類似項目投注數10億美元，包括1條經濟走廊，該計畫含有斥資13億美元的深水港、工業區、緊鄰仰光的商業中心以及通到邊界的鐵路。

位於華府的史汀生中心（Stimson Center）中國計畫主任孫韻說：「懷有敵意的輿論將帶來長期威脅，傷害中國的計畫」。她提到，2011年在緬甸群眾抗議下擱置密松水電站後，中國便戮力深耕緬甸輿論及與政治領導人的關係。

她說，「輿論被中國視為緬甸政策的優先重點」。近年中國展開各式努力，包括捐贈學童書包、贊助緬甸官員訪問中國，但2018年的調查顯示，緬甸人對中國投資仍有「明顯偏見」。中國也試圖維持與緬甸實質領導人翁山蘇姬與軍方的關係。

報導指出，緬甸反北京情緒恐蔓延至中企的疑慮引發部份人士重新思考其處境，尤其是反政變示威與罷工將扼殺經濟，1名中國人說，「他們只能拿在地中國人出氣」。另1名冉姓中國商人表示，儘管他個人沒有遭到任何攻擊，但他現在尋求撤離緬甸，

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