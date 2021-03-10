賀錦麗又越俎代庖致電挪威總理 共和黨人︰「政權過渡」已啟動

近來美國副總統賀錦麗致電多國元首，引外界關注。（法新社）

2021/03/10 16:41

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國副總統賀錦麗繼2日致電澳洲總理莫里森，討論中國及緬甸的「挑戰」之後，9日又代替總統拜登，與挪威總理索爾貝格（Erna Solberg）通話，就深化兩國關係，交換意見。賀錦麗近來頻頻代行總統職務，致電多國元首，加上拜登打破40年紀錄，上任至今未舉行過正式記者會，引起了保守派注意，甚至已有共和黨眾議員懷疑，總統職位向賀錦麗過渡的程序已經開始。

除莫里森及索爾貝格外，賀錦麗2月至今還先後與加拿大總理杜魯道、法國總統馬克宏以及以色列總理納坦雅胡等外國元首通話。這也顯示賀錦麗與歷屆副總統相比，將擁有更高的地位，特別是在外交政策方面，而有關拜登總統可能只任職一屆的揣測，再度甚囂塵上。

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共和黨籍聯邦眾議員蓋茨（Matt Gaetz）7日接受《福斯新聞》採訪時，抨擊拜登打破了40年總統紀錄，上任至今逾45天還沒有舉行過正式記者會。對於這種反常現象，蓋茨說：「你不得不懷疑，向賀錦麗的過渡是否已經開始了。」

78歲的拜登1月成為入主白宮的最年長總統，在去年大選期間多次口誤與忘詞，遭川普的陣營質疑失智。在競選期間，就有人猜測他可能只任職一屆，但拜登表示，他對爭取第二個任期持開放態度。

不過啟人疑竇的是，31位民主黨聯邦眾議員上月公開呼籲拜登放棄他發射核武器的專斷權，並建議變更美國核力量的指揮和控制權，在核武器被同意發射前，需要獲得更多官員同意，包括美國副總統和眾議院議長；此外，參議院內的共和黨議員已經提案，要剝奪拜登的「參戰權力」。

前美國總統柯林頓的政府顧問莫里斯（Dick Morris）近日爆料，前述這2項前兆浮現，民主黨未來恐援引憲法第25條修正案將拜登免職。

如果拜登當選後在任期中突然失智或有其他三長兩短，將由副總統賀錦麗接任總統，她還很有可能在4年後接替拜登角逐大選，因而在往後的日子成為歷來最高調而強勢的白宮第二把交椅。

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