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    軍情動態》矛頭直指俄羅斯！美B-1B轟炸機首次降落北極

    美國空軍B-1B轟炸機日前抵達挪威參加訓練任務，被外界視為對俄羅斯釋出清晰的信號，B-1B轟炸機也完成了歷史性的首度降落於北極內任務。（法新社）

    美國空軍B-1B轟炸機日前抵達挪威參加訓練任務，被外界視為對俄羅斯釋出清晰的信號，B-1B轟炸機也完成了歷史性的首度降落於北極內任務。（法新社）

    2021/03/10 14:55

    〔即時新聞／綜合報導〕美國空軍B-1B轟炸機日前抵達挪威參加訓練任務，被外界視為對俄羅斯釋出清晰的信號，美軍將會在戰略性相當重要的北極地區行動，而在進駐挪威後，B-1B轟炸機也完成了歷史性的首度降落於北極內。

    據美國軍媒《星條旗報》（Stars and Stripes）報導，在當地時間8日美空軍B-1B轟炸機降落於挪威北方的博多空軍基地（Bodø Air Force Station），這是B-1B首次降落在了北極圈內，美國空軍發言人隨後證實B-1B轟炸機降落北極一事，聲明指出「我們的轟炸機不是每天都有機會在與盟友的聯合演練中扮演如此重要的角色」，強調「在前線地區的這些演練機會讓我們成為快速、有彈性且隨時待命的作戰力量。」

    B-1B轟炸機在這次首降北極中，地勤人員在B-1B覆蓋著積雪的跑道上完成了「溫加油」（warm-pit refuel，即機組人員無需下機，發動機熄火、開啟輔助動力裝置APU狀態下加油）作業。

    美國空軍在2月底派遣4架能攜帶大量空對地武器的長距離B-1B轟炸機，還有200多名美國空軍人員，至挪威南方的奧蘭（Orland）空軍基地，與負責保衛北大西洋公約組織（NATO）北部邊界的挪威空軍，一同在北極圈進行3週的訓練，此為冷戰以後，美國首度部署B-1B轟炸機至俗稱為「高北（High North）」地區的北歐林線以北地帶，被認為矛頭直指俄羅斯。

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