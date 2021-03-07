軍情動態》延伸打擊距離！ 美陸軍增程導引火箭彈試射達80公里

洛馬公司近日宣佈，增程型GMLRS本月4日在新墨西哥白沙飛彈靶場試射，成功飛行80公里。圖為GMLRS。（擷取自洛馬公司官網）

2021/03/07 11:27

〔即時新聞／綜合報導〕美國洛克希德馬丁公司先前與美國陸軍聯手進行導引多管火箭彈（GMLRS）的增程開發，企圖將射程增加至原先的兩倍，在2020年11月進行首次試射，不過當時在發射後出現異常情形，而洛馬公司近日宣佈，增程型GMLRS本月4日在新墨西哥白沙飛彈靶場試射，成功飛行80公里。

據《防務新聞》報導，洛馬公司5日向《防務新聞》透露，去年11月進行首次增程型GMLRS試射，但當時在發射後出現異常情形，洛馬深入調查發現原因後，進行了些許改進，避免異常狀況重複出現，而本月4日的成功試射，證實問題已獲解決，並且指稱，「異常情況是武器真的進入戰場前，在進行能力測試時的正常情形」。

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《防務新聞》指出，洛馬公司表示，這場測試成功讓80公里射程的火箭彈從M142高機動性多管火箭系統（HIMARS）發射，符合目標，而洛馬飛彈與火力控制戰鬥機動系統副總裁坎貝爾（Gaylia Campbell）在記者會上說，「我們的新式增程型GMLRS大大擴展了當前武器系統的射程，提供了更長距離的選擇」，最終目標是將射程拉長至150公里，隨工程技術發展測試後，陸軍也會開始進行系統認證試射。

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