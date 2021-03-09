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    武漢肺炎》亞洲疫苗接種牛步 《BBC》調查原因有3

    亞洲各國疫苗接種牛步的背後原因可能有3：謹慎行事、猶豫、對過往疫苗觀感不佳影響武肺疫苗推展。圖為AZ疫苗運抵菲律賓當天，菲國總統杜特蒂現身交接儀式的情景。（歐新社）

    亞洲各國疫苗接種牛步的背後原因可能有3：謹慎行事、猶豫、對過往疫苗觀感不佳影響武肺疫苗推展。圖為AZ疫苗運抵菲律賓當天，菲國總統杜特蒂現身交接儀式的情景。（歐新社）

    2021/03/09 19:51

    〔即時新聞／綜合報導〕世界各國開始讓國民接種武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗後，目前估計全球疫苗接種次數共1.6億次，但相對於歐美，亞洲地區的疫苗接種計畫推展速度緩慢許多。《BBC》調查了亞洲各國疫苗接種牛步的背後原因，並把原因分成謹慎行事、猶豫、對過往疫苗觀感不佳影響武肺疫苗推展等3大類。

    謹慎行事 先觀察他國成效

    《美聯社》引述澳大利亞流行病學家說法，指出某些國家選擇等待，除了是自覺能控制疫情，也是為了看看其他國家推行疫苗接種計畫後的效果如何。南韓、新加坡、柬埔寨、越南等國官員都曾發表此類言論。

    政府猶豫 推遲批准疫苗

    做為世界上對疫苗信任度最低的國家之一，日本推遲批准輝瑞（Pfizer）等疫苗，即使輝瑞公司早已發布疫苗的三期臨床試驗結果，仍堅持進行額外檢測，直到上月17日才核准進行接種。另外，香港目前已開始為市民免費接種BNT（BioNTech）和中國科興疫苗，但在傳出2名香港人接種科興疫苗死亡的消息後，願意接種科興疫苗的人數明顯減少，即使香港當局暫時認為這2起死亡案例與疫苗無關；相較之下，接種BNT疫苗的人數則大幅增加。

    對過往疫苗餘悸猶存，影響到武肺疫苗推展

    菲律賓、巴基斯坦過往分別傳出接種登革熱、小兒麻痺疫苗後死亡或者失去意識的案例。菲律賓因擔心接種後引發的副作用而停用了登革熱疫苗，間接導致菲律賓國民目前對武肺疫苗抱有疑慮，據調查，目前僅19%的菲律賓成年人願意接種武肺疫苗。巴基斯坦則是因為有關小兒麻痺症疫苗的錯誤消息廣為流傳，連帶影響了該國人民對武肺疫苗的觀感，比如疫苗接種首日，巴基斯坦北部一座城市本應有400名醫護前去接種武肺疫苗，但最終只有十幾人報到。

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