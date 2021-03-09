南韓近40萬人接種第一劑疫苗 下週公布防疫調整措施

南韓中央應急處置本部戰略企劃組組長孫映萊表示，下週將公佈武漢肺炎防疫措施調整方案。（歐新社）

2021/03/09 17:00

〔即時新聞／綜合報導〕南韓境內武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19），昨日新增446例確診，其中427例為境內感染、19例為境外移入，再新增3人死亡，雖有近40萬人打完第一劑疫苗，南韓中央應急處置本部社會戰略組組長孫映萊指出，將彙整各界意見後，下週宣佈防疫響應機制調整方案。

綜合韓媒報導，南韓政府曾公布防疫響應機制調整草案，將現行的5個防疫級別簡化為4個，包含限制5人以上聚會。孫映萊指出，草案公佈前已會同50個相關協會團體，就各行業及設施的防疫細則進行討論，希望能有效反映民情。

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報導指出，南韓昨天新增446例確診，其中427例為境內感染、19例為境外移入，再新增3人死亡，共累積9萬3263人確診，1645人死亡，雖目前啟動疫苗工作已11天，第一劑接種人數逼近40萬人，療養院的接種率也高達8成，但政府仍不敢掉以輕心。

報導提到，南韓政府日前指出，將等確診數趨緩後才公佈防疫響應機制調整方案，但目前每日確診數仍在300~500例擺盪，仍呈現增加趨勢，對此，南韓中央應急處置本部防疫總括組組長尹泰皓則說，要考量如何維持社交距離和新的防疫措施後，才能正式宣布政策。

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南韓目前已有近40萬人接種第一劑武漢肺炎疫苗，其中療養院的接種率高達8成。（歐新社）

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