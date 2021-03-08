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    菲律賓9名社運人士 「血腥星期日」遇害

    菲律賓總統杜特蒂日前指示軍警「不要管人權」可殺害菲共成員，兩天後，9名社運人士被殺、6人被捕。人權團體形容是「血腥星期日」。圖為8日馬尼拉街頭遊行中不少人高舉標語、旗幟抗議。（法新社）

    菲律賓總統杜特蒂日前指示軍警「不要管人權」可殺害菲共成員，兩天後，9名社運人士被殺、6人被捕。人權團體形容是「血腥星期日」。圖為8日馬尼拉街頭遊行中不少人高舉標語、旗幟抗議。（法新社）

    2021/03/08 23:24

    〔中央社〕菲律賓總統杜特蒂日前指示軍警殺害菲共成員，「不要管人權」；兩天後，9名社運人士在軍警突襲行動中被殺，另有6人被捕。人權團體形容，這是菲律賓的「血腥星期日」。

    新聞網站Rappler報導，這些社運人士昨天在大馬尼拉地區周邊的甲拉巴松區（Calabarzon）拉古納省（Laguna）、黎薩省（Rizal）、甲美地省（Cavite）和八打雁省（Batangas）遭軍警殺害或逮捕。

    死者包括左翼組織「新愛國聯盟」（BAYAN）甲美地省祕書長亞松森（Manny Asuncion）、勞工團體「五一工聯南塔加洛分部」（PAMANTIK-KMU）成員柴伊（Chai Lemita Evangelista）和艾利爾（Ariel Evangelista）。

    警方表示他們持有搜索票，但人權團體形容警方此舉是「行刑」。

    報導指出，遇害或被捕的社運人士中，許多人曾被杜特蒂當局「抹紅」為菲律賓共產黨成員。

    事發兩天前，杜特蒂（Rodrigo Duterte）5日向官員發表演說時告訴軍警人員，遭遇菲共叛軍時，如果敵人拿著槍，「就殺了他們。立刻殺了他們。不要管人權。這是我的命令」。

    菲國人權團體「人民權利促進聯盟」（Karapatan）祕書長帕拉貝（Cristina Palabay）今天透過新聞稿指控，杜特蒂幾天前的演說「對這場駭人的屠殺下了執行令」。

    帕拉貝說，杜特蒂的抹紅和公開煽動暴力，尤其針對社運人士和人權捍衛者，無疑導致了屠殺、謀殺和其他形式的惡劣侵犯人權行動。

    她表示：「那些昨天在『血腥星期日』突襲中遇害者的鮮血，流在杜特蒂和他嗜血的走狗，例如菲律賓南呂宋軍區指揮官巴爾拉德（Antonio Parlade Jr.）雙手上。」

    菲律賓人權委員會今天表示，將對這起事件展開獨立調查。

    人權委員會發言人戴基爾（Jacqueline de Guia）說，人權委員會認為，在菲律賓抹紅行為普遍和針對社運人士的攻擊逐步升級下，這起事件死亡人數「令人憂心」。

    菲律賓人權委員會是依據憲法設立的獨立政府機構，主要工作是調查違反人權事件、宣揚人權意識及加強維護人權。

    ABS-CBN新聞網報導，菲律賓總統發言人羅奎（Harry Roque）今天表示，政府會調查這起事件，若殺害這些社運人士沒有必要，也不符合比例原則，軍警人員將涉及謀殺。

    不過，羅奎強調：「總統『殺殺殺』的命令是合法的，因為它是針對武裝的叛亂分子」。

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