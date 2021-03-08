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    武漢肺炎》疫情延燒不止 專家警告：發展中國家童婚竟越來越多

    聯合國警告，武漢肺炎疫情爆發1年多以來，全球發展中國家童婚的現象已攀升到需要警戒的程度。圖為一位女孩舉著反童婚標語。（資料照，歐新社）

    聯合國警告，武漢肺炎疫情爆發1年多以來，全球發展中國家童婚的現象已攀升到需要警戒的程度。圖為一位女孩舉著反童婚標語。（資料照，歐新社）

    2021/03/08 19:57

    〔即時新聞／綜合報導〕今天是國際婦女節，世界上許多國家卻因為武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情讓越來越多未成年女性提早「童婚」，以減輕家中的經濟負擔。聯合國警告，疫情延燒全球1年多以來，意外發現發展中國家的「童婚」現象已攀升到需要警戒的程度。

    「聯合國兒童基金會」（UNICEF）今天發表一篇報告，預測接下來10年將多增1000萬女孩面臨童婚的風險。世界衛生組織（WHO）指出，在發展中國家裡，懷孕和生產等相關因素，是造成15到19歲女孩死亡的首要原因，關心童婚議題的倡議者因此對年輕女孩提早結婚的現象感到擔憂。

    武漢肺炎疫情則加劇了女孩們所面臨的困境。專家指出，武漢肺炎疫情加劇了兒童缺乏教育、雙親早逝、經濟困難、青年懷孕等問題，而這些因素都可能促使年輕女性在18歲以下便提早結婚。專家憂慮，年輕女孩可能因為疫情衝擊，不得不離開學校、放棄理想，把童婚視為他們生活唯一的出路。

    《紐約時報》以尼泊爾為例，年輕女孩為了減輕家庭負擔，被迫放棄學業，提早結婚（New York Times）。

    17歲尼泊爾少女薩潘那（Sapana）夢想以後進入政府單位工作，但疫情爆發後，她中斷學業，被迫待在家裡，並和一位遠遊歸來的失業男子產生情愫，隨後結婚，之後也沒有繼續學業的計畫。薩潘那的雙親不願女兒這麼早結婚，並表示：「她（薩潘那）會有更好的生活，如果她讀完10年級。」但也承認女兒此舉減輕了家中的經濟負擔。

    《紐約時報》報導，尼泊爾法定結婚年齡是20歲，但童婚的現象還是逐漸上升，而警察也不願取締，甚至還說，因為童婚是很重的罪名，如果取締，會傷害到被取締者未來爭取公職的機會。

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