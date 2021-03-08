超噁！南韓正妹直播主 拍到親戚餐廳回收吃剩泡菜再賣出

南韓正妹實況主康多昷在姑母家開的豬肉湯飯餐廳直播，無意間拍到員工回收客人吃剩的蘿蔔泡菜又繼續賣給別人的影像。圖片左方為員工將蘿蔔泡菜夾回容器裡，中間為職員從同一容器挖出泡菜準備端給客人。（圖擷自「이슈코리아」YouTube）

2021/03/08 16:23

〔即時新聞／綜合報導〕太噁心了！南韓正妹實況主BJ파이（本名康多昷），昨（7日）在釜山姑母家開的豬肉湯飯餐廳直播，將當天銷售額的兩倍捐給受到武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）影響的弱勢。不過，康多昷的好意卻迅速變成醜聞，原來她無意間拍到員工回收客人吃剩的蘿蔔泡菜又繼續賣給別人的影像。

據《YTN》報導，康多昷當天邀請許多粉絲前來享用釜山必吃美食豬肉湯飯，但從現場影片可以看到，1名大媽員工將民眾吃剩的蘿蔔泡菜夾回容器裡，另1名阿姨則視若無睹地把蘿蔔泡菜用湯勺挖出來裝在餐碗裡，再交由康多昷親手送到粉絲桌上。

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康多昷姑母家的餐館看起來雖然不大，但當天坐滿了粉絲，不知道有多少人吃到了別人的「廚餘」和口水。在醜聞傳出後，康多昷立即道歉並承認自己因為缺乏餐飲經驗，所以當時沒有多加檢查，她將會要求姑母餐廳立即糾正衛生管理並面對罰則。

按照南韓的食品衛生法規定，販賣食物的店家不得重複使用吃剩的餐點，違者將停業15天至3個月。做錯事的大媽之後也出來表示，她當天是第一次上班，因為蘿蔔泡菜看起來很乾淨，就把它放回去了。

雖然康多昷一方迅速致歉，但南韓網友紛紛痛斥這種誇張的行為，直說康多昷雖然想做好事，但重複利用吃剩的食物在武肺大流行的當下相當嚴重。

相關影片請見：

康多昷長相甜美身材傲人，在網路上擁有不少粉絲。（圖擷自「파이.D」YouTube）

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