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    外媒引述印度政府消息︰美國防長3月中旬可能訪問印度

    印度政府消息來源今天向《路透》透露，美國防部長奧斯汀有可能在3月15日那週訪問印度，並將安排與印度國防部長辛格會面，圖為奧斯汀。（美聯社資料照）

    印度政府消息來源今天向《路透》透露，美國防部長奧斯汀有可能在3月15日那週訪問印度，並將安排與印度國防部長辛格會面，圖為奧斯汀。（美聯社資料照）

    2021/03/07 16:45

    〔即時新聞／綜合報導〕隨上週美國國務卿布林肯與國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）3月中旬將訪日本與韓國的消息出來後。今天（7日）又有印度政府消息來源向《路透》透露，奧斯汀有可能在3月15日那週訪問印度，以加強雙方合作，惟目前尚無確切日期傳出，也不清楚布林肯是否會一同前往印度。

    據《路透》報導，印度消息來源表示，新任總統拜登首位高層官員到訪將會著重在加強合作部分，在3月15日當週的訪問行程中，奧斯汀打算在其中一天會見印度國防部長辛格（Rajnath Singh），此前即有知情人士透露布林肯與奧斯汀3月中旬會一同出訪日本及南韓，惟目前尚不清楚布林肯會否與奧斯汀一起前往印度。

    《路透》指出，美國駐新德里大使館已將《路透》提問轉至美國國防部，但目前尚無法取得回應，報導提及，印度目前與中國邊界緊張問題仍然存在，隨印度政府不斷現代化軍備系統，與美國進行更緊密的連結有望為印度引進更多美方技術，而美國國防軍備商亦希望雙方有緊密連結，如此一來能為自身帶來更大的增長，目前印度為全球最大的國防支出國之一，而其軍事能力發展空間仍大。

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