15歲時遭恐怖追求者潑酸 她不幸毀容仍與真命天子相遇共結連理

印度28歲女性羅爾（中）受到追求者潑酸攻擊報復，所幸仍與真命天子（左）相遇。（翻攝推特）

2021/03/06 13:32

〔即時新聞／綜合報導〕印度28歲女性羅爾一度擁有漂亮面容及正常視力，15歲那年卻僅因拒絕求婚，慘遭求婚者以潑酸攻擊報復；羅爾不僅失去健康及容貌，後續也因此在醫院動過數次大型手術。所幸，羅爾的真命天子仍然在茫茫人海中與她相遇，兩人墜入愛河後在2018年訂婚，於近日舉行婚禮，目前夫妻倆都在協助潑酸受害者的非營利組織工作，一起為社會貢獻。

綜合外媒報導，羅爾（Pramodini Roul）曾是一名長相端正清秀的女性，卻在15歲那年因為拒絕求婚，被對方挾怨潑鹽酸報復。這次攻擊奪走了羅爾的健康，她的臉部幾近全毀，雙眼失明，也難再生出頭髮，羅爾先後動了5次大型手術，其中包括一次左眼視力矯正，這才拿回20%左右的視力。

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橫遭巨變，又需要多次進出醫院上刀台，羅爾的身心壓力並非旁人可以想像，所幸她的真命天子在醫院裡與她相會；29歲的男性薩乎（Saroj Sahoo）有一名朋友正好就在羅爾就醫的醫院任職護理師，薩乎在拜訪朋友時與羅爾相識。兩人初識當日，羅爾正好剛動完左眼手術，她表示，幾乎當下就被薩乎的氣質吸引。

兩個契合的靈魂彼此吸引，薩乎不斷鼓勵羅爾，也為了照顧她而辭去工作，讓羅爾相當感動，「他想娶我這件事讓很多人驚訝，但我們是彼此相愛的，而且我們的家人也接受了這樁婚事」；相戀的兩人在2018年訂婚，原訂於2020年4月舉行婚禮，但卻遭到武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）攪局，於是婚禮延宕至近日才舉行。

婚禮上有約千名嘉賓，其中有多數人都是潑酸攻擊受害者；如今，善良的夫妻倆都在非營利組織「查諾夫基金會」（Chaanv Foundation）工作，協助和羅爾一樣遭受潑酸攻擊的受害者重拾人生。

羅爾和薩乎的婚禮情況。（翻攝推特）

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