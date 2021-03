15歲時遭恐怖追求者潑酸 她不幸毀容仍與真命天子相遇共結連理

2021/03/06 13:32

〔即時新聞/綜合報導〕印度28歲女性羅爾一度擁有漂亮面容及正常視力,15歲那年卻僅因拒絕求婚,慘遭求婚者以潑酸攻擊報復;羅爾不僅失去健康及容貌,後續也因此在醫院動過數次大型手術。所幸,羅爾的真命天子仍然在茫茫人海中與她相遇,兩人墜入愛河後在2018年訂婚,於近日舉行婚禮,目前夫妻倆都在協助潑酸受害者的非營利組織工作,一起為社會貢獻。

綜合外媒報導,羅爾(Pramodini Roul)曾是一名長相端正清秀的女性,卻在15歲那年因為拒絕求婚,被對方挾怨潑鹽酸報復。這次攻擊奪走了羅爾的健康,她的臉部幾近全毀,雙眼失明,也難再生出頭髮,羅爾先後動了5次大型手術,其中包括一次左眼視力矯正,這才拿回20%左右的視力。

橫遭巨變,又需要多次進出醫院上刀台,羅爾的身心壓力並非旁人可以想像,所幸她的真命天子在醫院裡與她相會;29歲的男性薩乎(Saroj Sahoo)有一名朋友正好就在羅爾就醫的醫院任職護理師,薩乎在拜訪朋友時與羅爾相識。兩人初識當日,羅爾正好剛動完左眼手術,她表示,幾乎當下就被薩乎的氣質吸引。

兩個契合的靈魂彼此吸引,薩乎不斷鼓勵羅爾,也為了照顧她而辭去工作,讓羅爾相當感動,「他想娶我這件事讓很多人驚訝,但我們是彼此相愛的,而且我們的家人也接受了這樁婚事」;相戀的兩人在2018年訂婚,原訂於2020年4月舉行婚禮,但卻遭到武漢肺炎(新型冠狀病毒病,COVID-19)攪局,於是婚禮延宕至近日才舉行。

婚禮上有約千名嘉賓,其中有多數人都是潑酸攻擊受害者;如今,善良的夫妻倆都在非營利組織「查諾夫基金會」(Chaanv Foundation)工作,協助和羅爾一樣遭受潑酸攻擊的受害者重拾人生。

Shri.Ganeshi lal ji, The Honourable Governor Odisha bestowed his valuable presence to bless our #newlywed couple. We are truly pleased by his gesture.@PramodiniRoul @SarojSa76875307 @GovernorOdisha @WCDOdisha @OdishaExpress pic.twitter.com/DQfkZBxFlc