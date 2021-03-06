中國公使批反中是「敗類」 澳洲人嗆爆：感到驕傲！

中國駐澳洲公使王晰寧日前批評反中國的澳洲人是「敗類」。（歐新社資料照）

2021/03/06 08:09

〔即時新聞／綜合報導〕澳洲自從公開要求調查中國的武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情起源後，兩國關係逐漸惡化，中國駐澳洲公使王晰寧日前批評反中國的澳洲人是「敗類」。對此，有澳洲人發表文章諷刺，稱被王晰寧說是「敗類」，令人感到驕傲。

《美國之音》報導，王晰寧2月25日在澳洲中國工商委員會首都分會的年度晚宴上發表講話，稱那些批評中共的澳洲人是「敗類」，並說這些人的後代會感到羞恥。3月1日，中國駐澳洲大使館的官方網站用中英文刊出王晰寧的這篇講話，但卻在英文翻譯版中，「敗類」2個字被拿掉。

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澳洲週刊《旁觀者》（Spectator） 5日刊登署名柯倫考夫（Arthur Chrenkoff）的文章，他表示，「做得不錯，中國，但是，我很驕傲你把我視為敗類。」

文章指出，如果批評中國共產黨就是「敗類」，那麼「王先生，也請算我一個。」柯倫考夫說，雖然中共不再像以前那樣大規模殺人，但它仍然剝奪其公民的一切人權，壓迫少數族裔和異議人士，像是在新疆，中共將100萬維吾爾人安置在集中營裡。

柯倫考夫強調，如果代表普遍價值觀、言論自由、公民社會、公民權利和司法獨立，並反對獨裁、種族滅絕和腐敗，不管是為了澳洲人民還是中國人民，就是敗類的話，「那麼沒錯，我為這樣的敗類感到自豪。」

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