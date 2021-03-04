紐西蘭深夜爆規模7.3強震！最高3米海嘯直衝東北部

紐西蘭北島近海發生芮氏規模7.3地震。（圖取自GOOGLE）

2021/03/04 23:33

首次上稿22:00

更新時間23:33

〔即時新聞／綜合報導〕南太平洋島國紐西蘭北島東方近海當地時間5日深夜2點27分（台灣時間4日晚間9點27分）爆發芮氏規模7.3地震，官方要求民眾遷往高處以策安全，並發布海嘯警報，首波海嘯抵達開普拉納韋，紐國政府揭露海嘯影響範圍，最高3米的海嘯將直衝北島。

根據美國地質調查局（USGS）指出，紐西蘭當地時間5日清晨2點27分發生芮氏規模7.3地震，震源深度僅有10公里，屬極淺地震，且有海嘯發生的可能性。

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美國太平洋海嘯預警中心（PTWC）對此發布海嘯警報，從開普拉納韋 （Cape Runaway）到北島東海岸都可能被海嘯淹沒，在當地時間5日清晨3點34分（台灣時間4日晚間10點34分），第1波海嘯已到達開普拉納韋，海嘯活動可能持續數小時。

官方要求民眾聽從民防部門指示疏散，切勿接近海洋，若因疫情被隔離的民眾被要求撤離，切勿堅持待在原處，官方也釋出海嘯影響範圍圖，預計在北島東北方海岸將出現1米至3米高的海嘯。

紐西蘭國家緊急事務管理局（NEMA）對此要求沿海地區的民眾應立即移動到最近的高地，或盡可能遠離海岸，遷往內陸，官方已經對沿海地區發布海嘯警報，並強調震央周圍的海上與陸地均在警告範圍內。

紐西蘭官方至5日清晨5點5分（台灣時間5日午夜零時5分）宣布海嘯對該國陸地已無威脅，通知撤離家園的民眾們可以回家了。

官方釋出海嘯影響範圍圖，預計在北島東北方海岸將出現1米至3米高的海嘯。（圖取自紐西蘭NEMA）

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